Bourse : craintes économiques – Silver : l’argent métal arrive sur un niveau clé

L es Bourses européennes pénalisées par les taux et la Chine

Wall Street insensible au rapport sur l’emploi US

Graphique du jour – Silver : un range de consolidation

Les Bourses européennes évoluent en baisse modérée en début de séance lundi alors que les craintes liées à l'inflation, à la politique monétaire, à la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire en Chine restent au premier plan sur les principaux marchés mondiaux.

La semaine qui s'ouvre sera animée notamment mercredi par la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le rythme des relèvements de taux de la Fed.

La perspective d'un resserrement monétaire agressif aux Etats-Unis influence les marchés obligataires : le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne plus de cinq points de base à 3,1766%, au plus haut depuis novembre 2018, et son équivalent allemand a atteint son plus haut niveau depuis août 2014 à 1,163%.

Les préoccupations sur l'impact économique de la crise du COVID-19 en Chine s'accentuent alors que les autorités de Shanghaï ont durci les restrictions sanitaires par crainte d'un rebond des infections.

Wall Street insensible au rapport sur l’emploi US

Wall Street a fini en baisse vendredi, les investisseurs se montrant inquiets à l'idée d'une hausse des rendements du Trésor et à la perspective de nouvelles hausses des taux de la Fed.

Les chiffres publiés vendredi par le département du Travail montrent que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en avril. Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, s'est établi à 3,6% en avril, comme le mois précédent.

D'abord séduits par les 428.000 créations de postes en avril, soit mieux qu'attendu, ils y ont ensuite vu des éléments moins encourageants. La révision en baisse de 39.000 pour le mois de mars a ainsi tempéré le chiffre d'avril.

Par ailleurs, les économistes se sont inquiétés d'un léger tassement du taux de participation de la population active, alors que le marché de l'emploi est déjà très tendu.

Pétrole :

Le marché pétrolier évolue en baisse en raison des inquiétudes persistantes sur la demande chinoise, tandis que les investisseurs attendent la reprise des discussions des pays de l'Union européenne sur un embargo des importations russes.

GRAPHIQUE DU JOUR –Silver : un range de consolidation

L’argent métal consolide depuis plusieurs mois dans un range entre 25,56$ et 21,45$. Ainsi, les prix se dirigent vers la borne basse du rectangle susceptible de créer un rebond dans les prochains jours.

Une réaction positive sur le niveau de support permettrait au silver de reprendre de la hauteur afin de rallier la résistance à 23,90$. En revanche, si le marché ne délivre aucun signal de retournement et enfonce le bas du range, alors les vendeurs risquent d’enfoncer le cou pour venir chercher la moyenne mobile 200 périodes vers 20,20$.

