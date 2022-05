Bourse : la Chine inquiète – GBP/JPY : la livre sterling rebondit

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes préoccupé e s par le ralentissement économique

Wall Street creuse ses pertes en avril

Graphique du jour – GBP / USD : un début de rebond

Les Bourses européennes reculent en début de séance lundi après la clôture en forte baisse de Wall Street vendredi et des indicateurs chinois préoccupants, qui incitent les marchés à la prudence à deux jours des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine.

Les tout derniers indicateurs économiques confortent d'ailleurs le scénario d'un ralentissement global : en Chine, les indices PMI officiels traduisent une aggravation de la contraction dans le secteur manufacturier comme dans les services et en Allemagne, les ventes au détail ont baissé en mars. Les indices PMI ont fait état d'une aggravation de la contraction de l'activité dans le secteur manufacturier comme dans les services en avril, conséquence des restrictions sanitaires massives décidées par Pékin pour tenter de freiner l'épidémie de COVID-19.

Le principal rendez-vous de la semaine qui commence sera la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui devrait annoncer mercredi une hausse de taux d'un demi-point pour tenter de freiner la hausse des prix. La Banque d'Angleterre pourrait quant à elle relever jeudi son taux directeur d'un quart de point pour la quatrième fois.

Wall Street a fini en très nette baisse vendredi après la publication de résultats jugés médiocres par les investisseurs qui redoutent de surcroit les effets d'une inflation préoccupante qui pourrait inciter la Fed à durcir encore sa politique monétaire.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 0,9% en mars, la plus forte hausse depuis 2005, après avoir augmenté de 0,5% en février. Au cours des 12 mois écoulés jusqu'en mars, l'indice des prix PCE a augmenté de 6,6%. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis 1982 et elle fait suite à une augmentation de 6,3% en glissement annuel en février.

Aux valeurs, Amazon, a plongé de 14,05% après avoir fait état d'une perte et de prévisions jugées préoccupantes. Apple, a perdu 3,66%, là encore pour avoir fait part de ses doutes sur ses perspectives.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier recule dans des échanges réduits en l'absence de nombreux investisseurs asiatiques, les préoccupations liées au ralentissement de la croissance en Chine, premier importateur mondial, l'emportant une nouvelle fois sur le risque d'un embargo de l'Union européenne sur le brut russe.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – GBP/USD : un début de rebond

La livre sterling amorce un rebond après une chute d’environ 600 pips en seulement quelques séances. Certes, la pression vendeuse demeure encore très présente, toutefois un rebond technique est désormais envisageable.

La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et devrait poursuivre le mouvement de remontée des taux déjà bien engagé face à l'accélération de la hausse des prix.

Par conséquent, la livre sterling pourrait marquer un point bas à court terme et ainsi reprendre de la hauteur. Nous estimons qu’un reprise haussière en direction des 1,2700$ puis vers la borne basse du canal serait un objectif atteignable dans les prochains jours.

