Bourse : résultats, inflation et PIB US – USD/JPY : le dollar s’envole face au yen

L es Bourses européennes rassurées par les résultats d’entreprises

Wall Street amorce un début de rebond

Graphique du jour – USD / JPY : la BoJ plombe le yen

Les Bourses européennes montent en début de séance jeudi après une série de résultats de sociétés bien accueillis en Europe et aux Etats-Unis.

En Europe, la séance sera une nouvelle fois animée par les publications de chiffres d'affaires et de résultats, avec entre autres au menu ceux de TotalEnergies, Sanofi, Thales, Capgemini, Pernod Ricard.

Les investisseurs continuent parallèlement de surveiller l'évolution de la situation sur le marché de l'énergie après l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie, qui a fait bondir de 10% le prix de référence du gaz naturel en Europe mercredi.

En Chine, la situation sanitaire reste préoccupante, les autorités de Pékin ayant fermé plusieurs lieux publics tout en poursuivant la campagne massive de tests visant à éviter un confinement à grande échelle.

Si les résultats accaparent pour l'instant l'attention, la suite de la séance pourrait aussi être animée par la première estimation de l'inflation allemande en avril, à 14h00, puis celle du produit intérieur brut américain au premier trimestre à 14h30.

Wall Street amorce un début de rebond

Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones rebondissant après leur net déclin de veille, dans le sillage des résultats trimestriels solides publiés par Microsoft et par Visa qui ont rassuré des investisseurs préoccupés par la perspective d'un ralentissement économique mondial et d'une hausse des taux d'intérêt.

Microsoft, l'un des géants technologiques dont les résultats étaient attendus cette semaine, a progressé après avoir dit mardi soir tabler sur une croissance à deux chiffres pour son exercice annuel.

Près d'un tiers des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats cette semaine. Dans l'ensemble, la saison est pour le moment meilleure qu'attendu, alors que près de 80% des 176 entreprises ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes de Wall Street.

Pétrole :

Le prix du pétrole évolue en légère hausse malgré les craintes d'une baisse de la demande chinoise en raison des restrictions sanitaires.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/JPY : la BoJ plombe le yen

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans face au yen à 130,27 après le statu quo de la Banque du Japon, qui implique un creusement du différentiel de taux avec la Fed.

Graphiquement, le billet vert ne manque pas de carburant et les prix réalisent une ascension fulgurante et sans faille. La dynamique haussière reste forte et le marché ne monté aucun signe de ralentissement. De ce fait, la paire pourrait poursuivre sa course afin de rallier les prochaines résistances à 132,50 puis 135,00.

En cas de repli, un retour sur les 125,65$ offrirait un bon point d’entrée pour se repositionner dans le sens du flux.

