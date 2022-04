Bourse : hausse des taux et ralentissement économique – BTC/USD : le Bitcoin sous pression

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes reculent nettement en début de séance lundi, les craintes d'un ralentissement économique avec les restrictions liées au COVID-19 en Chine et une hausse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis pénalisant l'ensemble des grands marchés actions.

Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d'un resserrement monétaire accéléré aux Etats-Unis pour contrer l'inflation ainsi que par l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine, en particulier dans son centre économique Shanghai mais aussi à Pékin.

Dans ce contexte, la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en France ne suffit pas à inverser la tendance, d'autant que sa victoire face à Marine Le Pen était attendue par les acteurs du marché.

Du côté de la Banque centrale européenne, l'idée d'une première hausse de taux cet été semble faire son chemin. D'après neuf sources, les responsables de l'institution sont disposés à mettre fin le plus tôt possible à son programme de rachats d'actifs et à relever dès juillet ses taux d'intérêt.

Sans aller jusqu’à évoquer une hausse de taux dès cet été, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi qu'un relèvement avant la fin de l'année était très probable.

Wall Street a fini en nette baisse vendredi, plombée par des résultats d'entreprises décevants et le recul des valeurs de croissance avec la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Les inquiétudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale ont continué de peser sur les grandes valeurs de croissance après les commentaires 'hawkish' du président de l'institution, Jerome Powell.

La semaine qui s’ouvre sera notamment animée par les résultats des « big techs » dont Microsoft, Apple et Google (Alphabet) et Facebook (Meta).

Pétrole :

Les cours du pétrole reculent sur fond d'inquiétudes persistantes quant à l'éventualité d'un plus long confinement à Shanghai et d'une hausse des taux aux États-Unis, deux éléments qui pourraient nuire à la croissance économique mondiale et à la demande.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : une sortie de canal

Le Bitcoin bat de l’aile depuis plusieurs séances et la pression vendeuse ne diminue pas. Au contraire, les vendeurs ont enfoncé un niveau clé autour des 40 000 dollars. Les cours consolidaient dans un canal baissier, ainsi la rupture de la borne basse ouvre la porte à une poursuite de la baisse vers les prochains niveaux de support.

Si les acheteurs ne se manifestent pas rapidement, le marché pourrait rallier la borne basse du canal de long terme vers 33 850 / 35 000 dollars. La corrélation entre le Bitcoin et les valeurs technologiques américaines atteint des niveaux records. Par conséquent, le BTC se comporte comme une valeur de croissance. Une nouvelle jambe de baisse sur le Nasdaq 100 entrainerait aussi le secteur des cryptomonnaie dans sa chute si le contexte actuel venait à se détériorer davantage.

