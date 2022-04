Bourse : résultats de sociétés – BTC/USD : le Bitcoin rebondit

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mercredi, portées par des résultats d'entreprises majoritairement bien accueillis qui prennent le pas pour le moment sur les craintes économiques et monétaires.

Les indices restent encore fragilisés à cause des craintes liées aux politiques monétaires des banques centrales, à la poursuite de la guerre en Ukraine, à la hausse continue des prix et à la conjoncture économique alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont abaissé leur prévision de croissance mondiale annuelle.

Les marchés suivront également la publication du "Livre beige" de la Réserve fédérale à 20h00, qui servira de base de discussions pour sa réunion de politique monétaire dans deux semaines.

Wall Street a fini en nette hausse mardi alors que les investisseurs ont tiré profit de résultats trimestriels solides et ont été soulagés par les commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) suggérant une position plus accommodante de celle-ci sur les hausses des taux d'intérêt.

Les rendements obligataires ont poursuivi leur hausse. Ainsi, le rendement du bon du Trésor américain sur 30 ans a dépassé les 3% pour la première fois depuis avril 2019, tandis que celui sur 10 ans a basculé dans le vert pour la première fois depuis mars 2020.

En dépit d'une nouvelle hausse du rendement des bons du Trésor américain, les valeurs à forte croissance dont Microsoft, Apple et Amazon ont enregistré des gains. Sur les 49 entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats trimestriels, 79,6% ont battu les attentes, selon des données Refinitiv. Habituellement, environ 66% d'entre elles affichent des résultats supérieurs aux consensus.

Les cours du pétrole montent légèrement avec l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une baisse inattendue des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis et les inquiétudes concernant l'offre en provenance de Russie et de Libye.

Le Bitcoin joue à se faire peur mais les niveaux de support résistent à la pression vendeuse. Depuis le mois de février 2022, les prix évoluent dans un canal haussier, ainsi le marché est venu rebondir sur la borne basse couplée à la zone de support vers 41 000 dollars.

Tant que ce niveau ne cède pas en clôture de bougie, les acheteurs peuvent reprendre le contrôle pour entamer une nouvelle reprise haussière. La prochaine cible à reconquérir se situent à 45 000 dollars. Un franchissement de ce seuil permettrait de libérer le potentiel haussier pour rallier la borne opposée du canal autour des 50 000 dollars.

Enfin, une clôture sous les 38 000 dollars ne serait pas de bon augure, cela ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse en direction des 35 000 dollars (borne basse du canal de long terme)

