Bourse : l’inflation dans le viseur – Dow Jones : l’indice consolide

L es Bourses européennes évoluent sans direction claire

Wall Street tiraillée par l’inflation et les propos de la Fed

Graphique du jour – Dow Jones : un range de consolidation

Les Bourses européennes hésitent en début de séance mercredi, l'accélération de l'inflation et les risques qu'elle implique pour les résultats des sociétés cotées continuant de peser sur la tendance alors que démarre la saison des publications de résultats.

L'annonce peu avant l'ouverture d'une nouvelle accélération de l'inflation au Royaume-Uni, à 7,0% sur un an en mars, au plus haut depuis 1992, a suffi à raviver les craintes suscitées par l'envolée des prix.

La séance du jour sera animée entre autres par les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, à 14h30, puis à 16h00 par la décision de politique monétaire de la Banque du Canada, qui pourrait être la première banque centrale du G7 à relever son principal taux directeur d'un demi-point.

Les indicateurs économiques en provenance d'Asie ne sont par ailleurs guère encourageants : en Chine, les statistiques mensuelles du commerce extérieur montrent une baisse de 1,7% sur un an des importations mesurées en yuans et au Japon, les commandes d'équipements industriels ont chuté de 9,8% en février par rapport à janvier, leur plus forte baisse d'un mois sur l'autre depuis près de deux ans.

Wall Street tiraillée par l’inflation et les propos de la Fed

Wall Street a fini en baisse mardi, après avoir enregistré des gains durant la séance, alors que la perspective d'un resserrement imminent de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a de nouveau pesé sur les valeurs à forte croissance et profité aux rendements obligataires.

Cette bascule s'est opérée dans le sillage des commentaires d'une responsable de la Fed, Lael Brainard, qui a répété la nécessité pour la banque centrale de lutter "promptement" contre la hausse de l'inflation, qui a atteint un pic inédit en plusieurs décennies.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 1,2% en mars et leur hausse en rythme annuel a atteint 8,5%, du jamais vu depuis plus de 40 ans.

Parmi les analystes, les avis divergent sur la persistance de l'inflation sur le long terme. Certains estiment que la vague inflationniste pourrait s'amenuiser, d'autres n'en sont pas si sûrs.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le prix du baril de pétrole reste tiraillé entre la perspective de tensions sur l'offre en cas d'embargo sur le brut russe et par les inquiétudes pour la demande liées aux restrictions sanitaires en Chine.

GRAPHIQUE DU JOUR –Dow Jones : un range de consolidation

Le Dow Jones semble se stabiliser sur un niveau de support important autour des 34 000 points. Ainsi, tant que cette zone ne cède pas sous la pression vendeuse, une phase de trading range reste envisageable.

L’indice pourrait consolider entre 34 000 points et 35 245 points dans l’attente du prochain catalyseur. Par conséquent, la borne basse du range constitue un seuil clé à défendre pour les acheteurs pour éviter une correction plus profonde.

La publication trimestrielle des résultats de sociétés devrait logiquement donner un couper de fouet aux indices afin de donner un peu plus de visibilité aux opérateurs pour la suite.

