Bourse : inflation US – BTC/USD : le Bitcoin enfonce les 41 000 dollars

Les Bourses européennes reculent en début de séance mardi, la crainte d'un emballement de l'inflation susceptible d'entraîner un resserrement monétaire rapide de la part des banques centrales pénalisant les marchés actions.

Le marché obligataire connaît un nouvel épisode de hausse des rendements des emprunts d’Etat : le rendement des Treasuries à dix ans prend près de quatre points de base à 2,8186%, évoluant au plus haut depuis décembre 2018, et son équivalent allemand, la référence en zone euro, grimpe à 0,857%, au plus haut depuis juillet 2015.

La thématique de l'inflation s'impose à l'approche de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30 dont une nouvelle accélération pourrait conforter la Réserve fédérale dans le scénario d'un resserrement monétaire plus prononcé que prévu.

Le consensus Reuters table sur une hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis de 8,4% en rythme annuel en mars, ce qui représenterait la plus forte hausse de l'indice depuis janvier 1982.

Wall Street a fini en baisse lundi dans un contexte de nervosité provoquée par la hausse des rendements des emprunts d'Etat sur des craintes d'une accélération par les grandes banques centrales du resserrement de leurs politiques monétaires.

La hausse des prix et les politiques des banques centrales restent au cœur des préoccupations des investisseurs en ce début de semaine. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis attendu mardi devrait s'établir en hausse de 8,4% sur un an en mars, accentuant davantage la pression sur la Réserve fédérale pour tenter de contrôler l'accélération de l'inflation.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que la Fed devrait annoncer deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai puis en juin, ce qui pourrait compromettre la croissance de la première économie mondiale.

Les cours du pétrole montent, effaçant une partie des pertes de la veille, alors que le marché évaluait la possibilité de sanctions contre le secteur énergétique russe et que l'Opep a averti qu'il lui serait impossible de compenser la perte du brut russe.

La configuration graphique du BTC commence à se dégrader et les prix ont enfoncé un support clé autour des 41 000 dollars. Parallèlement, tout porte à croire que le BTC évoluait dans un biseau ascendant, ainsi la rupture de la borne basse ouvre la voie à une correction plus profonde.

Si les acheteurs ne parviennent pas rapidement à reconquérir les 41 000 dollars, les vendeurs pourraient enfoncer le clou afin de rallier la borne basse du canal de long terme. Au vu du contexte, un retour vers les 35 000 dollars ne serait pas à exclure.

Pour l’heure, le Bitcoin reste hautement corrélé aux marchés traditionnels, notamment à l’indice Nasdaq 100. Par conséquent, la pression sur les rendements obligataires pénalise les valeurs de croissance et par effet ricochet les cryptomonnaies.

