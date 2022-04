Bourse : rebond sur les marchés – EUR/USD : l’euro poursuit sa baisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes reprennent un peu de hauteur

Wall Street termine en hausse portée par la tech

Graphique du jour – EUR/USD : Une dynamique baissière

Les Bourses européennes reprennent un peu de hauteur

Les Bourses européennes progressent nettement en début de séance vendredi, profitant de la clôture positive de Wall Street ainsi que de la hausse des cours du pétrole, et certaines d'entre elles effacent même les pertes subies au cours des dernières séances.

Le marché parisien reste à la traîne des autres places européennes à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle française.

Si le redressement des indices américains en toute fin de séance jeudi a de quoi rassurer, les investisseurs n'en restent pas moins préoccupés par l'impact à venir du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, le compte rendu de sa dernière réunion ayant été le fait économique marquant de la semaine.

Deux responsables de la Fed, Charles Evans et Raphael Bostic, ont toutefois tenu un discours plus modéré jeudi, le premier évoquant la nécessité d'une démarche "mesurée".

Wall Street termine en hausse portée par la tech

Wall Street a terminé en hausse jeudi, les gains de Microsoft et de Tesla ayant alimenté un rebond en fin de séance, alors que les investisseurs ont suivi de près les développements de la guerre en Ukraine ainsi qu’une possible politique plus agressive de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les valeurs à forte croissance s'étaient retrouvées sous pression cette semaine après des commentaires de responsables de la Fed et la publication des "minutes" de la réunion de mars de politique monétaire de la banque centrale laissant entrevoir un retrait rapide des mesures de soutien déployées durant la crise sanitaire du coronavirus.

D'après le compte-rendu de la réunion des 15 et 16 mars de la Fed, publié mercredi, les responsables de la banque centrale "sont globalement convenus" de réduire de 95 milliards de dollars mensuels le bilan de la Fed sur une période de trois mois ou "légèrement plus", alors même que la guerre en Ukraine a limité le mois dernier son relèvement des taux d'intérêt.

Les traders évaluent désormais à 88,9% l'hypothèse d'une hausse de 50 points de base du taux directeur de la Fed le mois prochain.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le prix du baril recule et s'achemine vers une baisse d'environ 3% sur l'ensemble de la semaine, dominée par l'annonce d'un recours des pays de l'Agence internationale énergie (AIE) à leurs réserves stratégiques à hauteur de 240 millions de barils au total.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/USD : Une dynamique baissière

Le dollar continue de profiter de la perspective d'une hausse rapide des taux d'intérêt américains, tandis que l’euro reste pénalisé par de potentielles sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Par ailleurs, les inquiétudes sur le premier tour de l'élection présidentielle française représentent aussi un frein pour permettre un rebond de la paire.

Techniquement, la dynamique demeure baissière et la monnaie unique travaille le support à 1,0865$. Une incursion sous les plus bas annuels pourrait conduire à une nouvelle jambe de baisse afin de rallier la borne basse du canal de long terme. Ainsi, la prochaine cible se situe autour des 1,0785$.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE