Bourse : rapport sur l’emploi US (NFP) – BTC/USD : le Bitcoin revient tester les 45 000$

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse, la prise de risque étant limité avant la parution de plusieurs indicateurs.

Les marchés entament le deuxième trimestre sur une note prudente, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la perspective d'un resserrement monétaire plus important des banques centrales et les préoccupations sur la conjoncture économique continuant de peser sur le climat général.

En zone euro, l'indice des prix à la consommation a bondi de 7,5% en rythme annuel après +5,9% en février, alors que les économistes tablaient sur + 6,6%.

De l'autre côté de l'Atlantique, on suivra la publication à 14h30 du rapport mensuel du département du Travail. La composante sur les salaires devrait être particulièrement surveillée dans le contexte inflationniste.

Wall Street a fini le premier trimestre sur une note négative, le S&P 500 enregistrant son plus important déclin trimestriel en deux ans, sur fond de préoccupations croissantes à propos de la guerre en Ukraine et de l'impact inflationniste de celle-ci sur les prix.

Les propos de Vladimir Poutine, jeudi, n'ont rien arrangé : le président russe a annoncé que Moscou exigerait dès ce vendredi que les acheteurs de pays étrangers "inamicaux" paient en roubles les livraisons de gaz naturel.

Les Etats-Unis ont imposé dans la journée de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que le président américain Joe Biden a décidé de puiser de manière inédite dans les réserves de pétrole du pays pour tenter d'apaiser les craintes sur une pénurie et une flambée accrue des prix.

Wall Street est particulièrement sensible aux derniers développements du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a eu pour effet d'accentuer l'inflation déjà galopante aux Etats-Unis. Face à cette hausse de l'inflation, il est de plus en plus attendu que la Réserve fédérale américaine adopte une politique monétaire plus agressive, avec des mesures qui pourraient peser sur la croissance économique.

Sur le marché pétrolier, les cours reculent avant la réunion à 13h00 des pays membres de l'Agence internationale de l'Energie pour discuter d'une nouvelle utilisation des réserves d'urgence pour stabiliser le marché au lendemain d'une initiative similaire des Etats-Unis.

Le Bitcoin cède un peu du terrain mais la structure graphique demeure positive. Tout d’abord, les prix sont venus combler le gap sur les contrats CME en prenant appui sur la borne haute du triangle ascendant.

Ainsi, la reprise haussière reste intacte et le marché effectue un pull back sur un niveau technique clé. La récente sortie par le haut triangle suggère une poursuite de la hausse. Tant que le Bitcoin ne repasse pas sous les 45 000 dollars, les acheteurs gardent la main.

Une nouvelle jambe de hausse est désormais envisageable, le Bitcoin est donc bien orienté pour reconquérir la prochaine résistance à 52 330 dollars.

