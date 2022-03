Bourse : l’optimisme retombe – Gold : l’once d’or préserve son support à 1 910 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes cèdent du terrain

Wall Street portée par les espoirs sur l’Ukraine

Graphique du jour – Gold : un range de consolidation

Les Bourses européennes reculent en début de séance mercredi, effaçant ainsi une partie de leur forte progression de la veille, et les cours pétroliers remontent alors que l'optimisme suscité par les négociations entre l'Ukraine et la Russie s'estompe.

Au-delà du dossier ukrainien, les investisseurs sont attentifs à l'évolution de la courbe des taux américains, au lendemain d'un bref passage en zone négatif de l'écart entre le rendement des Treasuries à deux ans et celui à dix ans pour la première fois depuis 2019.

L'inversion de certains segments de la courbe des taux alimente le débat sur les risques de ralentissement de la croissance économique, voire de récession, au moment où plusieurs grandes banques centrales, dont celle des Etats-Unis, commencent à réduire leurs mesures de soutien.

Parmi les indicateurs attendus dans la journée, la première estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne en mars est particulièrement attendue dans un contexte inflationniste. Le consensus Reuters anticipe une accélération de l'inflation allemande à 6,7% sur un an après +5,5% en février.

Wall Street a fini en hausse mardi, le Dow Jones et le S&P-500 terminant dans le vert pour une quatrième séance consécutive, sur fond d'optimisme à l'égard d'une possible avancée vers une issue diplomatique au conflit entre la Russie et l'Ukraine.

De nouveaux pourparlers de paix se sont déroulés en Turquie entre négociateurs russes et ukrainiens, lors desquels Moscou s'est engagé à réduire nettement ses opérations militaires dans le nord de l'Ukraine tandis que Kyiv a proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties sur la sécurité du pays.

Il s'agit d'un premier signe d'avancée vers un accord de paix depuis plusieurs semaines, avec pour effet une chute des prix du pétrole. Cela a contribué à apaiser les préoccupations sur l'inflation et la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour faire face à la hausse des prix, alors que la banque centrale a commencé ce mois-ci à relever ses taux d'intérêt.

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en hausse, effaçant une partie des pertes de la veille, après la baisse plus marquée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière selon les chiffres de l'American Petroleum Institute.

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : un range de consolidation

Sur ce graphique en données en 4 heures, le cours de l’or a rebondi après une légère incursion sous son support clé à 1 910 dollars. Ainsi, le marché pourrait entamer une phase de stabilisation dans les prochains jours.

Tant que le niveau des 1 910 dollars ne cède pas en clôture de bougie, nous estimons qu’une phase de trading range devrait se mettre en place. Par conséquent, une nouvelle rotation des prix vers la borne haute du range à 1 965 dollars est désormais envisageable.

Un franchissement des 1965 dollars permettrait de valider une figure chartiste de retournement : un double creux. Ce pattern conduirait à une nouvelle accélération haussière en direction des 2 020 dollars.

En revanche, si ce scénario est invalidé dans les jours à venir (incursion sous 1910$), il sera préférable d’attendre un retour sur les 1 850 dollars pour revenir à l’achat.

