Bourse : reprises des négociations – CAC 40 : l’indice accélère sa hausse

L es Bourses européennes gardent espoir sur les négociations

Wall Street en hausse malgré le repli du pétrole

Graphique du jour – CAC 40 : les prix testent un niveau clé

Les Bourses européennes gardent espoir sur les négociations

Les Bourses européennes progressent en début de séance mardi, profitant de l'élan donné par Wall Street et Tokyo en attendant l'issue des nouvelles discussions entre l'Ukraine et la Russie.

Les délégations russe et ukrainienne en Turquie doivent entamer dans la journée les premières négociations directes entre les deux camps depuis plus de deux semaines, ce qui entretient l'espoir d'un cessez-le-feu même si une issue rapide au conflit reste improbable.

La guerre en Ukraine et le contexte inflationniste qu'elle entretient continuent de peser sur le moral des ménages en Europe : en Allemagne, l'indice GfK a reculé plus qu'attendu et en France, l'indicateur Insee est tombé à son plus bas niveau depuis février 2021.

L'autre grande préoccupation sur les marchés reste le resserrement des politiques monétaires, ce qui s'est traduit ces derniers jours par une accélération la hausse des rendements obligataires et a conduit la Banque du Japon à intervenir en achetant des emprunts d'Etat pour freiner ce mouvement.

La hausse rapide des taux directeurs américains qui se profile alimente en outre les craintes de voir la lutte contre l'inflation favoriser un ralentissement de la croissance, voire une récession à plus long terme.

Wall Street en hausse malgré le repli du pétrole

Wall Street est parvenue lundi à finir dans le vert après avoir été freinée l'essentiel de la journée par le repli des valeurs bancaires et de l'énergie alors que Tesla a soutenu la tendance.

Comme souvent depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine le mois dernier, la séance a été volatile, même si ce thème géopolitique a été relégué au second plan ce lundi dans l'attente des négociations prévues à partir de mardi en Turquie.

L'annonce d'un confinement à Shanghai face à la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 a fait rechuter les cours du pétrole, le brut léger américain perdant 7% à 106 dollars le baril, en raison de craintes sur la demande chinoise.

Pétrole :

Le marché pétrolier reste orienté à la baisse après l'annonce du confinement en deux phases à Shanghaï, qui fait craindre une baisse de la demande chinoise et dans l'attente de l'issue des discussions entre l'Ukraine et la Russie.

GRAPHIQUE DU JOUR –CAC 40 : les prix testent un niveau clé

Le CAC 40 poursuit son ascension après plusieurs jours de consolidation. Le franchissement des 6 675 points a permis une nouvelle accélération vers un niveau clé.

Les prix testent actuellement le retracement de 61,80% de Fibonacci et la moyenne mobile 200 périodes. Cette zone de prix constitue un pivot clé pour la suite. En cas d’échec sur ce seuil, une prise de bénéfices serait légitime après un puissant rebond. Le marché pourrait donc corriger afin de revenir tester les 6 570 points.

En revanche, si le flux acheteurs ne manque pas de carburant le franchissement des 6 770 points ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de hausse. Le CAC 40 serait bien orienté pour rallier les 6 900 points.

