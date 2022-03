Bourse : espoirs sur l’Ukraine – USD/JPY : le dollar s’envole face au yen

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes se tournent vers négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Graphique du jour – USD/JPY : un rallye haussier

Les Bourseseuropéennes se tournent vers négociations entre la Russie et l'Ukraine

Les Bourses européennes montent en début de séance lundi à la faveur du recul des cours pétroliers et des timides espoirs d'avancée dans les prochaines négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Les discussions de paix pourraient reprendre ce lundi entre la Russie et l'Ukraine dont le président Volodimir Zelensky a laissé entendre dimanche qu'il était disposé à un compromis concernant le Donbass et à discuter d'un statut de neutralité avant d'insister sur la protection de l'intégrité territoriale du pays, envahi par l'armée russe.

Les investisseurs s'interrogent en outre sur la politique monétaire des Etats-Unis après que le président de la Réserve fédérale (Fed) a ouvert la porte la semaine dernière à une hausse de taux plus importante pour endiguer la hausse des prix. Les marchés monétaires prévoient huit hausses des taux de la Fed pour le reste de l'année, ce qui porterait la fourchette de taux des fonds fédéraux entre 2,50% et 2,75%.

La semaine qui s'ouvre sera animée en indicateurs économiques avec notamment les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, attendue sur un record à 6,5% selon le consensus Reuters, les dépenses et revenus des ménages américains et le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Sur le marché pétrolier, les cours sont en baisse alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande en Chine se sont accrues après que les autorités de Shanghai ont annoncé un confinement en deux étapes.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/JPY : un rallye haussier

La Banque du Japon a annoncé lundi son intention d'acheter un montant illimité d'emprunt d'Etat dans le but de freiner la remontée des rendements, défendant coûte que coûte son objectif de rendement obligataire et sa politique monétaire ultra-accommodante.

Par conséquent, le yen dévisse en ce début de semaine et la paire accélère sa hausse. Le dollar américain ne manque clairement pas de carburant et le marché poursuit son rallye en direction des sommets de 2015 vers 125,65. Un franchissement de ce seuil clé conduirait l’USD/JPY vers son plus haut niveau depuis 2002.

Toutefois, en cas d’échec sur la résistance des 125,65 ; alors une phase de repli sur le support à 121,80 serait envisageable.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE