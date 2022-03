Bourse : la Fed en ligne de mire – Dow Jones : l’indice entame un puissant rebond

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en forte hausse avant la Fed

Wall Street reprend des couleurs

Graphique du jour – Dow Jones : un range de consolidation

Les Bourses européennes montent mercredi, soutenues par des annonces en provenance de Chine et un optimisme prudent sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie, en attendant les annonces de la Réserve fédérale dans la soirée.

La tendance du jour s'annonce plus favorable aux actions alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir que les discussions entre négociateurs ukrainiens et russes, qui reprendront ce mercredi, semblaient plus réalistes mais que davantage de temps serait nécessaire pour une prise de décision.

Le vice-Premier ministre chinois, Liu He, a annoncé dans la matinée que Pékin allait prendre des mesures de soutien à l'économie et des initiatives favorables aux marchés de capitaux.

Les annonces de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire constituent le grand rendez-vous monétaire de la semaine. Une hausse des taux d'un quart de point pour lutter contre l'inflation élevée est largement anticipée mais il y a plus d'incertitude sur ce qui suivra.

Le communiqué de politique monétaire sera publié à 19h00 et sera suivi une demi-heure plus tard de la conférence de presse de Jerome Powell.

Wall Street a fini en net rebond mardi après trois séances dans le rouge, une nouvelle baisse des prix du pétrole et une hausse conforme aux attentes des prix à la production ayant contribué à rassurer les investisseurs sur l'inflation alors que la Réserve fédérale s'apprête à faire des annonces de politique monétaire.

Le brut Brent est tombé en dessous de 100 dollars le baril après avoir grimpé à plus de 139 dollars la semaine dernière, offrant un soulagement temporaire aux marchés alors que l'inflation, et les initiatives de la Fed pour la contrôler, sont devenus le principal sujet de préoccupation des investisseurs.

Pétrole :

Les prix du pétrole repartent en légère hausse après avoir perdu plus de 10% sur les deux dernières séances alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie continue de dominer des échanges volatils.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – Dow Jones : un range de consolidation

Le Dow Jones amorce un puissant rebond en direction des 34 000 points. A court terme, l’indice est enfermé dans un range de consolidation entre 34 000 points et 32 500 points.

Par conséquent, la rupture d’une des deux bornes sera cruciale pour la suite. Un franchissement des 34 000 points conduirait à une reprise haussière assez conséquente. Les prix pourraient accélérer en direction des 34 700 points puis 35 500 points.

En revanche, si le marché échoue encore une fois sur la borne haute du range, alors nous devrions assister à une nouvelle rotation des prix vers les 32 500 points. Enfin, une cassure de ce support renforcerait les perspectives baissières avec un risque de chute vers 31 200 points.

