Bourse : BCE et inflation US – Silver : l’argent métal a le vent en poupe

L es Bourses européennes se tournent vers Christine Lagarde

Wall Street soutenue par la chute du pétrole

Graphique du jour – Silver : une sortie de range

Les Bourses européennes reculent en début de séance jeudi alors que les cours du brut repartent à la hausse, la rencontre dans la journée entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien ne suscitant guère d'espoir d'une issue diplomatique au conflit.

Face à la guerre en Ukraine, les chefs d'Etats et de gouvernement européen se réunissent ce jeudi et vendredi à Versailles pour se pencher sur la possibilité d'un plan européen de résilience et d'investissements.

D'autres événements majeurs sont attendus dans la journée, à commencer par la réunion de la Banque centrale européenne (13h45) et la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde (14h30).

Les investisseurs attendent de voir comment l'institution parvient à trouver un équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien.

Autre rendez-vous du jour, les chiffres de l'inflation américaine en février seront publiés à 14h30 et le consensus Reuters table sur une nouvelle accélération des prix à la consommation, à 7,9% sur un an.

Wall Street soutenue par la chute du pétrole

Wall Street a terminé en fort rebond mercredi sa meilleure séance de l'année, favorisée par une chute brutale des cours du pétrole alors que l'ouverture d'un dialogue diplomatique dans la crise ukrainienne offrait une lueur d'espoir.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a lâché 13,15%, pour finir à 111,14 dollars, tandis que le WTI américain a cédé 12,12%, à 108,70 dollars.

L'appétit pour le risque était de retour, creusé par de relatives avancées dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, deux semaines après le début de l'invasion russe. La Turquie accueille jeudi les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

La Fed, elle, se réunit la semaine prochaine et son président Jerome Powell s'est dit prêt, malgré la guerre et les sanctions économiques, à un premier tour de vis monétaire de 0,25%.

GRAPHIQUE DU JOUR –Silver : une sortie de range

Les métaux précieux continuer de profiter du conflit en Ukraine. Malgré un léger repli mercredi, l’argent métal évolue dans une dynamique haussière bien en place. D’une part, la récente sortie par le haut du canal plaide pour une poursuite de la hausse. D’autre part, le marché consolidait entre 25,50$ et 21,45$ ; ainsi le franchissement de la résistance renforce les perspectives haussières.

Tant que les prix ne retombent pas sous les 24,80$ dollars les acheteurs gardent la main. Par conséquent, le marché semble reprendre son souffle pour repartir plus fort dans les prochains jours. Une nouvelle jambe de hausse en direction des 28,55$ est désormais envisageable.

