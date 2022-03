Bourse : Bear Market – Brent : le pétrole flambe

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en chute libre

Wall Street termine dans le rouge malgré un solide rapport sur l’emploi

Graphique du jour – Brent : le pétrole poursuit son envolée

Les Bourses européennes reculent fortement en début de séance lundi tandis que le prix du pétrole s’envole dans la perspective d'une éventuelle interdiction occidentales des approvisionnements russes.

Les actions européennes chutent une nouvelle fois, de même que les places asiatiques ce matin et les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street, en répercussions de la guerre en Ukraine.

Les cours pétroliers ont atteint de nouveaux plus hauts depuis juillet 2008 après que les Etats-Unis, l'Union européenne puis le Royaume-Uni ont agité la menace d'un embargo sur les importations de pétrole de Russie.

En outre, de nouvelles exigences du Moscou risques de retarder un éventuel accord sur la nucléaire iranien qui permettrait d'accroître l'offre pétrolière.

Wall Street termine dans le rouge malgré un solide rapport sur l’emploi

Wall Street a terminé vendredi en baisse, les craintes liées à l'intensification du conflit en Ukraine l'emportant largement sur la hausse plus marquée qu'attendu des créations d'emplois aux Etats-Unis.

Le département américain du Travail a fait état de 678.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier après 481.000 (révisé de 467.000) en janvier. Le consensus Reuters s'établissait pour février à 400.000.

La plupart des 11 indices sectoriels du S&P ont fini dans le rouge, les valeurs bancaires affichant la plus forte baisse en raison des inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des sanctions occidentales contre la Russie sur le système financier international. Dans l'ensemble, les actions ont souffert de l'aversion au risque, les opérateurs recherchant les valeurs refuges.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : le pétrole poursuit son envolée

Les prix du pétrole grimpent en flèche, atteignant leur plus haut niveau en près de 14 ans, après que le secrétaire d'Etat américain a déclaré dimanche que les Etats-Unis et leurs alliés européens ont discuté de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe.

Par conséquent, le Brent et le WTI ont tous deux atteint en séance leur plus haut niveau depuis juillet 2008 à respectivement 137,00 dollars et 130,50 dollars. Malgré un pic inédit autour des 137 dollars, le Brent se replie sous la résistance de 2011 / 2012 vers 127 dollars. Une clôture sous ce niveau permettrait de venir combler le gap hebdomadaire laissé ouvert à 119,80 dollars. Certes une correction de marché est envisageable après une hausse fulgurante en seulement quelques séances mais la dynamique reste fortement haussière.

Le pétrole pourrait commencer à se stabiliser dans les prochains jours entre 137 dollars et 115 dollars. Néanmoins, au vu du contexte, il ne faut pas exclure un nouveau record historique au-dessus des 150 dollars dans les semaines à venir si la situation en Ukraine s’envenime encore.

