Bourse : place au rebond – EUR/GBP : l’euro teste un support annuel

Les Bourses européennes entament un rebond malgré les craintes

Les Bourses européennes progressent vendredi dans les premiers échanges dans le sillage de Wall Street mais elles n'effacent qu'une toute petite partie de leurs pertes depuis le début de la semaine alors que les craintes concernant la Russie et l'Ukraine restent très fortes.

Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées depuis le début de l'attaque, tandis qu'environ 100.000 personnes ont pris la fuite, alors que des explosions et des échanges de tirs secouaient les grandes villes ukrainiennes.

Les grandes puissances occidentales ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre Moscou en riposte à l'invasion militaire russe en Ukraine jeudi qui a fait plusieurs dizaines de personnes de morts.

L'absence cependant de mesures très fortes, notamment la non-exclusion de la Russie du réseau interbancaire SWIFT, semble rassurer certains analystes et expliquer le rebond de Wall Street la veille en séance.

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en janvier, l'indice des prix PCE en janvier et les commandes de biens durables en janvier seront publiés à 14h30. Les promesses ventes immobilières en janvier et la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février seront publiées à 16h.

Wall Street ne tremble pas

Wall Street a fini en hausse jeudi une séance qui avait pourtant très mal commencé, l'annonce par le président américain, Joe Biden, de nouvelles sanctions contre la Russie après le lancement de l'offensive militaire de Moscou en Ukraine ayant favorisé un retournement de tendance.

Après avoir consulté les autres pays membres du G7, Joe Biden a annoncé une nouvelle série de mesures visant à limiter la capacité de la Russie à faire des affaires dans les principales devises du monde. Ce nouveau train de sanctions vise en particulier des banques et des groupes publics russes.

Les indices de Wall Street, qui baissaient fortement en début de séance après l'annonce de l'entrée des troupes russes en Ukraine, sont rapidement remontés juste après la déclaration du locataire de la Maison blanche.

Pétrole :

Les cours du pétrole sont toujours en progression, les tensions en Ukraine alimentant les craintes concernant l'offre mondiale.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/GBP : un range de long terme

Graphiquement, force est de constater que l’EUR/GBP se trouve sur un seuil majeur. En effet, la paire consolide dans un range de long terme entre 0,8300 et 0,9300 depuis plusieurs années.

Par conséquent, une rupture du support à 0,8300 conduirait à un fort mouvement baissier. Une clôture hebdomadaire sous ce niveau clé conduirait à une poursuite de la baisse en direction des 0,8205 puis 0,8125.

En revanche, si la borne basse du range résiste encore une fois à la pression vendeuse, nous devrions assister à un redémarrage haussier. Le marché pourrait reprendre de la hauteur et reconquérir les résistances à 0,8472 et 0,8650.

