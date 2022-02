Bourse : un rebond sur fond de tensions – AUD/USD : le dollar australien trouve une résistance

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes reprennent de la hauteur

Wall Street termine dans le rouge

Graphique du jour – AUD/USD : un range de consolidation

Les Bourses européennes sont en hausse mercredi en début de séance après une série de résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, qui surveillent de près l'évolution de la crise en Ukraine.

En riposte aux initiatives du Kremlin, qui font toujours craindre un conflit armé d'ampleur dans la région, les Etats-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne ou encore le Japon ont fait part de leur intention de cibler notamment la sphère financière et les élites russes.

Ces mesures sont toutefois jugées assez modérées par les investisseurs, ce qui laisse selon eux la porte ouverte à une issue diplomatique du conflit. Cependant, la situation reste extrêmement tendue et imprévisible, ce qui devrait maintenir les investisseurs sur le qui-vive.

politique monétaire, Robert Holzmann, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré qu'il était possible que l'institution de Francfort relève ses taux avant de mettre fin à ses achats d'obligations sur les marchés et que le premier relèvement ait lieu cet été.

Wall Street a fini en baisse mardi alors que les investisseurs ont suivi avec préoccupation les développements de la crise en l'Ukraine, même si les principaux indices de Wall Street ont effacé une partie de leurs pertes après l'annonce par les Etats-Unis de premières sanctions contre la Russie.

Au lendemain de l'annonce par Moscou de la reconnaissance de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, qu'il a qualifiée de début d'invasion, Joe Biden a dit toujours espérer qu'une issue diplomatique à la crise soit possible.

Dans une allocution télévisée, le chef de la Maison blanche a exclu l'hypothèse d'un affrontement entre les Etats-Unis et la Russie et a déclaré que les sanctions américaines visaient notamment des institutions financières et la dette souveraine russes.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole sont stables après avoir inscrit des pics de plus de sept ans, le marché semblant rassuré par la première vague de sanctions américaines et européennes contre la Russie qui ne devrait pas perturber l'approvisionnement en brut.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –AUD/USD : un range de consolidation

Le dollar australien poursuit sa reprise haussière, toutefois le marché arrive sur un niveau clé. A moyen terme, la paire est enfermée dans un range entre 0,7290 et 0,6990. Ainsi, cette configuration est propice à une stratégie de « trading range ». Un signal de retournement vers ce seuil permettrait de se positionner à la vente sur la paire.

Par ailleurs, la hausse semble limitée, l’oblique baissière et la moyenne mobile 200 périodes pourraient bloquer l’ascension du dollar australien. Par conséquent, un repli de marché en direction des 0,7175 est un scénario envisageable.

