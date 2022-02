Bourse : tension géopolitique – Gold : le cours de l’or bute sur les 1 910 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes inquiétées par l a situation en Ukraine

Graphique du jour – Gold : une résistance à 1 910 dollars

Les Bourses européennes reculent en début de séance mardi après l'annonce par le président russe, Vladimir Poutine, de la reconnaissance de deux républiques séparatistes en Ukraine et d'une opération de "maintien de la paix" de l'armée russe, qui devrait conduire les pays occidentaux à sanctionner Moscou.

Plusieurs grands indices, dont le CAC 40 et le Dax, affichent déjà quatre séances consécutives de baisse et le marché allemand a touché son plus bas niveau depuis près d'un an.

Quelques heures à peine après avoir annoncé reconnaître unilatéralement les républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk, le président russe, Vladimir Poutine, a donné l'ordre à l'armée russe d'y mener une opération de "maintien de la paix", ouvrant ainsi la voie à une possible invasion de l'Ukraine.

Cette escalade accélérée de la tension militaire devrait conduire les pays occidentaux à annoncer des sanctions visant Moscou et les dirigeants russes

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier est en nette hausse, rattrapé par les craintes de perturbations dans l'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures en cas de tensions durables entre la Russie et l'Occident.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : une résistance à 1 910 dollars

Le cours de l'or a atteint son plus haut niveau depuis le 1er juin à 1 913 dollars, la situation géopolitique favorisant la demande pour le métal jaunedans un contexte d'inflation élevée.

A court terme, les prix bloquent sous la résistance des 1 910 dollars, ainsi une clôture au-dessus de ce niveau permettrait de libérer un nouveau potentiel haussier. Par ailleurs, le marché consolidait dans un triangle symétrique depuis plusieurs semaines. De ce fait, la récente rupture de la borne haute à 1 850 dollars ouvre la voie à une nouvelle vague de hausse selon l’analyse graphique.

Dans cet environnement de marché, le gold pourrait accélérer en direction des 1 960 dollars puis 2 000 dollars dans les semaines à venir.

