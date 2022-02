Bourse : espoirs d’une solution diplomatique – Bitcoin : des signes de reprise haussière

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes saluent les efforts diplomatiques

Wall Street fragilisée par la crise en Ukraine

Graphique du jour – Bitcoin : une figure de retournement

Les Bourses européennes repartent de l'avant mardi en début de séance après l'annonce d'un retour de certaines troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine dans leurs bases.

L'information pourrait être perçue comme un premier signe de désescalade alors que Moscou et les pays occidentaux multiplient les échanges diplomatiques pour trouver une porte de sortie à la crise autour de l'Ukraine.

Les efforts diplomatiques se poursuivent parallèlement : le chancelier allemand Olaf Scholz se rend ce mardi à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 0,3% au quatrième trimestre 2021 par rapport aux trois mois précédents, selon la deuxième estimation publiée mardi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique. Sur l'ensemble de l'année 2021, la croissance a atteint 5,2% en zone euro.

Wall Street fragilisée par la crise en Ukraine

Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, les tensions géopolitiques entre la Russie et les puissances occidentales sur le dossier ukrainien ayant néanmoins pesé sur la performance des indices.

Les craintes d'une accélération du durcissement monétaire aux Etats-Unis ont aussi pesé sur la séance. S'exprimant sur la chaîne CNBC, le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, a estimé que la "crédibilité de la Fed était en jeu" dans son objectif de faire baisser l'inflation et a réitéré son appel en faveur d'une accélération du rythme de la hausse des taux.

Pétrole :

Les cours du brut reculent légèrement sur des prises de profit après avoir atteint la veille des plus hauts en plus de sept ans, la perspective d'éventuelles sanctions européennes et américaines contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine faisant craindre des perturbations sur les exportations de pétrole russe.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Bitcoin : une figure de retournement

Le Bitcoin entame un début de reprise haussière depuis fin janvier, toutefois les prix butent encore sous la zone de résistance vers 45 000 dollars. Tant que le marché n’enfonce pas les 41 000 dollars les acheteurs gardent la main à court terme.

Techniquement, force est de constater que le BTC a formé une figure chartiste de retournement : une épaule-tête-épaule inversée (ETEI). De ce fait, le franchissement des 45 000 dollars permettrait de valider cette figure et le Bitcoin pourrait poursuivre sa reprise haussière. L’objectif théorique se situe autour des 53 250 dollars.

Le Bitcoin se trouve donc à la croisée des chemins. Si le flux haussier ne s’essouffle pas dans les jours à venir, le marché reste bien orienté pour reconquérir les prochaines résistances.

