Bourse : tensions sur l’Ukraine – CAC 40 : l’indice chute lourdement

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes tiraillées entre la Fed et la situation en Ukraine

Wall Street termine dans le rouge après les propos de Biden

Graphique du jour – CAC 40 : une épaule-tête-épaule

Les Bourses européennes tiraillées entre la Fed et la situation en Ukraine

Les Bourses européennes évoluent en forte baisse lundi en début de séance dans un climat général d'inquiétudes sur la situation en Ukraine.

Malgré les efforts diplomatiques, la situation reste extrêmement tendue entre les puissances occidentales et la Russie autour de l'Ukraine et les craintes d'une invasion russe se sont encore renforcées au cours du week-end.

Outre la forte baisse des marchés actions, ces tensions géopolitiques se traduisent aussi par un net repli des rendements obligataires en Europe et une poussée des cours du brut qui évoluent à des plus hauts de plus de sept ans.

Au-delà des tensions géopolitiques, les investisseurs s'inquiètent par ailleurs d'un resserrement plus rapide et plus marqué que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) après les chiffres d'inflation aux Etats-Unis qui ont montré une hausse de 7,5% sur un an janvier, du jamais vu depuis février 1982.

La perspective d'une réunion à huis clos du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce lundi (17h30) a alimenté les spéculations sur une hausse de taux en urgence en dehors du calendrier des réunions prévues.

En Europe, les opérateurs de marché seront attentifs au discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, devant le Parlement européen.

Wall Street termine dans le rouge après les propos de Biden

Wall Street a fini en nette baisse vendredi, terminant dans le rouge pour une deuxième séance consécutive, alors que les investisseurs étaient préoccupés par les tensions croissantes autour de l'Ukraine et l'hypothèse d'une offensive russe imminente.

Alors que les investisseurs étaient déjà préoccupés par la hausse persistante de l'inflation et le relèvement des taux d'intérêt, la tendance à la vente à Wall Street s'est amplifiée après que l'administration du président américain Joe Biden a prévenu que la Russie disposait désormais de suffisamment de soldats pour lancer une offensive majeure contre l'Ukraine.

Les Etats-Unis ont de nouveau averti au cours du week-end qu'une invasion de l'Ukraine par la Russie pouvait commencer à tout moment.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du brut évoluent sur des plus hauts de plus de sept ans lundi, dopés par la perspective d'éventuelles sanctions européennes et américaines contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine qui pourraient perturber les exportations de pétrole russe.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : une épaule-tête-épaule

L’indice plonge en ce début de semaine et les prix travaillent un niveau de support clé. Le CAC 40 est venu chercher son support vers 6 780 points couplé à la moyenne mobile 200 périodes. Ainsi, une incursion sous ce seuil serait de mauvais augure pour la suite.

Selon l’analyse graphique, l’indice a formé une figure de retournement de tendance : une épaule-tête-épaule. Par conséquent, la rupture du niveau à 6 780 points conduirait à une dégringolade plus profonde. Le CAC 40 pourrait accélérer sa chute en direction des 6 570 points puis 6 310 points. De ce fait, le risque domine sur les marchés, il faudra donc se montrer patient et attendre que l’horizon se dégage pour effectuer des achats à bon compte.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE