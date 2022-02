Bourse : inflation américaine – Dow Jones : à la croisée des chemins

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance jeudi après une avalanche de résultats d'entreprises et la publication dans l'après-midi des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis.

Les investisseurs seront très attentifs à la publication à 14h30, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de janvier. Une nouvelle accélération de l'inflation américaine fait craindre aux investisseurs un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Réserve fédérale (Fed). Le consensus Reuters table sur une hausse de 7,3% sur un an pour l'indice des prix à la consommation (CPI) et de 5,9% pour l'indice d'inflation de base ("core CPI").

En attendant ce rendez-vous majeur pour les marchés, les investisseurs décortiquent les nombreuses annonces d'entreprises faites entre mercredi soir et ce jeudi matin.

Wall Street a terminé en hausse mercredi, portée par une vague de bons résultats d'entreprises et un assouplissement des restrictions liées au Covid-19. La saison des résultats se poursuit et les performances absolues restent solides.

Mercredi, deux membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) ont estimé que l'inflation allait ralentir, ce qui éloigne, pour les opérateurs, le risque d'un resserrement monétaire trop brutal.

À la cote, Meta (Facebook) a enfin connu une journée dans le vert, (+5,37% à 232,00 dollars), après quatre séances consécutives de baisse. Depuis l'annonce de ses résultats, Meta avait perdu quasiment 32% de sa capitalisation, soit plus de 420 milliards de dollars.

Dans leur sillage, les valeurs technologiques et de croissance ont eu le vent dans le dos, tel le fabricant de cartes graphiques Nvidia (+6,36%) ou le spécialiste des paiements à crédit sur internet Affirm (+14,45%).

Côté Dow Jones, la tech a aussi été en pointe, avec Microsoft (+2,18%), Intel (+2,25%) et Cisco (+1,72%), accompagnés par Disney (+3,33%), qui publiait ses résultats mercredi après Bourse.

Pétrole :

Les cours pétroliers cèdent du terrain après avoir profité la veille de la baisse surprise des stocks de brut américains. Les investisseurs attendent désormais l'issue des discussions indirectes entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire de l'Iran, qui pourraient accroître rapidement l'offre de brut sur les marchés mondiaux.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Dow Jones : une forte reprise haussière

Le Dow Jones poursuit sa reprise haussière, toutefois les prix se trouvent prisonnier entre un niveau de support et une résistance. La publication des chiffres de l’inflation devrait donner de la visibilité aux investisseurs, ainsi des données conformes aux attentes permettrait une poursuite de la hausse en direction des 35 890 puis 36 000 points.

En revanche, en cas de mauvaise surprise (forte accélération de l’inflation), le marché pourrait prendre des bénéfices et le Dow Jones risque de retomber sur les niveaux de support. Une incursion sous les 35 450 points ouvrirait la voie à un mouvement correctif en direction des 35 100 points.

