Bourse : rapport sur l’emploi US – EUR/CHF : l’euro poursuit son rallye haussier

L es Bourses européennes en baisse avant le rapport sur l’emploi US

Wall Street termine dans le rouge mais Amazon rassure

Graphique du jour – E UR / CHF : un double creux

Les Bourses européennes évoluent en baisse en début de séance vendredi au lendemain des annonces des banques centrales européenne et britannique, en attendant cet après-midi des chiffres mensuels sur l'emploi aux Etats-Unis.

Les indices boursiers ont fini dans le rouge jeudi après le nouveau relèvement du taux directeur de la Banque d'Angleterre, à 0,5%, et les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui n'a pas réaffirmé qu'une hausse des taux cette année était "très improbable" alors que le risque inflationniste est orienté à la hausse.

Compte tenu du niveau record de l'inflation en zone (5,1% sur un an en janvier) et du changement de ton de la BCE, Goldman Sachs s'attend à ce que l'institution de Francfort relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre et en décembre.

Parmi les indicateurs attendus au programme du jour, le marché suivra la publication du rapport sur l'emploi américain à 14h30. Selon les économistes interrogés par Reuters, les Etats-Unis devraient avoir créé 150.000 emplois en janvier, après 190.000 postes créés en décembre.

Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, le secteur technologique a une nouvelle fois tiré les indices vers le bas, Meta Platforms, la maison mère de Facebook, subissant la correction la plus sévère (-26,4%) après avoir publié mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires trimestrielle inférieure aux attentes.

Côté indicateurs économiques, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière ont diminué plus que prévu, à 238.000 contre 261.000 la semaine précédente.

Le rapport mensuel sur l'emploi sera publié vendredi et il pourrait donner à la Réserve fédérale américaine de nouveaux arguments en faveur d'une accélération du durcissement de sa politique monétaire. Les marchés redoutent jusqu'à sept hausses de taux cette année.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 1,45% à 35 111,16 points. Le Nasdaq a chuté de 3,74% et le S&P 500 a reculé de 2,44%.

Toutefois, Amazon a sauvé les meubles après la clôture. Le titre a bondi de 17% dans les échanges d'après-clôture, alors qu'il avait reculé de près de 8% au cours de la séance dans le cadre d'une rotation défavorable aux grandes valeurs technologiques dans leur ensemble. Amazon a publié un bénéfice net de 14,3 milliards de dollars sur la période octobre-décembre, soit le double du montant rapporté un an plus tôt.

Pétrole :

Les prix du pétrole sont en hausse, la tempête hivernale qui frappe le centre et le nord-est des Etats-Unis menace de perturber davantage l'approvisionnement en pétrole.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF : un double creux

L’euro poursuit son envol à la suite des propos de la présidente de la BCE jeudi. Techniquement, la paire a validé une figure chartiste de retournement de tendance : un double creux.

Ainsi, l’EUR/CHF semble enfin mûr pour amorcer une reprise haussière. Les acheteurs reprennent peu à peu l’ascendant psychologique et le flux haussier est très impulsif. Par conséquent, si la hausse ne manque pas de carburant dans les jours à venir, le marché devrait poursuivre son ascension en direction des prochaines résistances.

Selon l’analyse graphique, la paire est bien orienté pour rallier le niveau des 1,0610 puis la moyenne mobile 200 périodes vers les 1,0675.

