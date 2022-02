Bourse : inflation en zone euro – Brent : le pétrole se stabilise avant l’Opep+

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes digèrent les chiffres de l’inflation

Wall Street termine en hausse malgré les incertitudes

Graphique du jour – Brent : dans l’attente de la réunion de l’Opep+

Les Bourses européennes évoluent en hausse mercredi, poursuivant sur la lancée du début de semaine sous une nouvelle salve de résultats.

Les investisseurs ont pris bonne note des déclarations de plusieurs responsables de la Fed qui ont estimé qu'il était temps que la banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt en mars mais se sont montrés prudents sur ce qui pourrait suivre.

Les résultats d'Alphabet, qui gagnait plus de 8% dans les échanges après la clôture de Wall Street grâce à l'annonce d'un chiffre d'affaires record, offrent un soutien à la tendance.

L'inflation en zone euro ressort, en première estimation, à 5,1% en janvier sur un an, contre 5% en décembre. Le consensus tablait sur 4,4%. Sur un mois, l'inflation s'établit à 0,3%. Hors énergie et alimentation, l'inflation ressort à 2,5% sur un an, après 2,7% en décembre.

Le reste de la séance sera animée par de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis à 14h15.

Wall Street a fini en hausse mardi, l'indice de l'énergie s'établissant à un pic inédit, à l'issue d'une séance en dents de scie qui a illustré les incertitudes des investisseurs sur la position à adopter face au marché, en amont des hausses des taux d'intérêt que devrait opérer la Fed.

La perspective du relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, attendu en mars, de même que la fin des achats d'obligations de la banque centrale, a rendu le marché volatile.

Les investisseurs tentent de se positionner de manière adéquate, une démarche compliquée par l'impact économique persistant de la pandémie de coronavirus et par les tensions géopolitiques à propos de l'Ukraine. Dans la foulée de la publication de données montrant une décélération de la croissance de l'activité manufacturière en janvier aux Etats-Unis.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu'il pourrait être approprié pour la Fed de relever les taux d'intérêt à quatre reprises cette année, tandis que son homologue d'Atlanta, Raphael Bostic, a souligné que la banque centrale devait agir "bientôt" pour contrôler l'inflation.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,78% à 35 405,24 points. Le Nasdaq a avancé de 0,75% et le S&P500 a pris 0,69%.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : dans l’attente de la réunion de l’Opep+

Les cours du pétrole progressent après l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, mais les investisseurs restent prudents avant l'ouverture de la réunion de l'Opep+ qui débutera à 13h00.

Graphiquement, les cours se stabilisent autour d’une zone de résistance vers 90 dollars. Ainsi, un net franchissement de ce seuil permettrait une poursuite du flux haussier en direction des 93,50 dollars.

Certes, la dynamique demeure haussière mais après une telle ascension en quelques semaines, une phase de respiration serait légitime pour repartir de plus belle. Si les annonces de l’Opep+ font reculer le marché pétrolier, alors un repli en direction des 85,50 dollars serait envisageable.

