Bourse : tensions géopolitiques et Fed – Bitcoin : fin de la chute?

L es Bourses européennes amorcent un rebond

Wall Street sauve les meubles en fin de séance

Graphique du jour – BTC/USD : une divergence haussière

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance mardi, reprenant une partie du terrain cédé la veille face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes sur la politique monétaire américaine, qui continuent d'alimenter la volatilité.

Les marchés devraient rester très volatils faute de signes d'apaisement des tensions liées à l’Ukraine ; les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent d'ailleurs un nouveau repli marqué. L'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 se maintient à son niveau de lundi, au plus haut depuis novembre 2020.

La Fed entame ce mardi deux jours de débat au terme desquels elle devrait préciser ses intentions en matière de hausse des taux et de réduction de son bilan, deux préoccupations majeures pour les investisseurs. Les marchés monétaires continuent de tabler sur un premier relèvement de l'objectif de taux des "fed funds" en mars mais les débats restent ouverts sur le nombre de relèvements à attendre d'ici la fin de l'année.

Le début de séance en Europe est par ailleurs animé par plusieurs publications de résultats.

Wall Street sauve les meubles en fin de séance

Wall Street a fini en hausse lundi, portée par une reprise des échanges en fin de séance. Le S&P a été proche d'essuyer une correction, alors que les investisseurs faisaient montre de prudence en raison des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine et de l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine.

La Fed réunit son comité de politique monétaire mardi et mercredi. Les investisseurs espèrent à l'issue de cette réunion qu'elle pourra préciser ses intentions en matière de relèvement des taux et de réduction de son bilan, deux éléments d'incertitude à l'origine des turbulences sur les marchés lors des dernières séances.

Sur le front géopolitique, le regain de tensions entre Moscou et les puissances occidentales concernant la situation en Ukraine, où les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé d'évacuer leurs ressortissants, a également dissuadé la prise de risque lors de la majeure partie de la séance.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,29% à 34 364,50 points. Le Nasdaq a avancé de 0,30% et le S&P 500 a pris 0,28%.

Pétrole :

Le marché pétrolier regagne une partie du terrain perdu lundi, les tensions en Europe de l'Est et au Moyen-Orient faisant toujours craindre des tensions sur l'offre mondiale.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : une divergence haussière

Le Bitcoin a dégringolé de plus de 7 % lundi dans le sillage des indices américains pour atteindre son plus bas niveau depuis juillet, les craintes d'une attaque russe contre l'Ukraine ayant provoqué une vente d'actifs plus risqués. En outre, le BTC était déjà fragilisé par les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale jugées hawkish.

D’un point de vue technique, malgré une chute de 7%, l’actif a réussi à clôturer dans le vert. Ainsi, la séance de la veille se caractérise par une bougie avec une longue mèche baisse, ce qui suggère un assèchement des vendeurs sur le support à 33 850 dollars.

Sur ce graphique en données 4 heures, les acheteurs tentent de reprendre du poil de la bête. Force est de constater que les prix ont validé une divergence haussière sur RSI. De ce fait, cette configuration plaide pour un rebond en direction des 41 000 dollars (résistance + oblique baissière).

Bien entendu, il est encore trop tôt pour parler de reprise haussière, toutefois le pire n’est pas certain. Les annonces de la Fed mercredi devraient justement donner de la visibilité aux investisseurs. Par conséquent, un franchissement des 41 000 dollars serait perçu comme un signal encourageant pour un début de redémarrage haussier.

