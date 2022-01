Bourse : les marchés toujours sous pression – Bitcoin : le BTC chute

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes de nouveau en proie au doute

Wall Street incapable de rebondir, Netflix plonge

Graphique du jour – BTC/USD : l es prix enfoncent le support à 41 000$

Les Bourses européennes reculent dans les premiers échanges vendredi au lendemain de la nette baisse de Wall Street et à quelques jours de la réunion très attendue de la Réserve fédérale sur fond d'incertitudes sur l'inflation et la reprise économique.

Les investisseurs attendent avec nervosité la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi prochains dont ils attendent des indications sur le rythme du resserrement monétaire à venir. Il y a seulement deux mois, les marchés tablaient sur une hausse de taux de la Fed en mars et maintenant les opérateurs envisagent la possibilité d'une hausse de 50 points de base en mars.

La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateur de premier plan mais les investisseurs suivront dans la journée une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence en ligne organisée par le Forum économique mondial.

Wall Street a clôturé en baisse jeudi alors qu'elle avait passé la majeure partie de la séance en territoire positif, signe que les investisseurs ne sont pas encore convaincus par l'opportunité d'un rebond.

Le Nasdaq est depuis mercredi en zone de correction, définie par une baisse dépassant 10% par rapport au dernier plus haut, qui date de novembre. Le Dow Jones, lui, accuse désormais cinq séances consécutives de repli.

Ce mouvement de baisse est dû notamment à la remontée rapide des rendements obligataires liée aux anticipations de hausse des taux d'intérêt à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Netflix chutait de près de 20% dans les transactions hors séance après la clôture, le marché sanctionnant des nouveaux abonnés moins nombreux qu'attendu sur le trimestre à fin décembre.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,89% à 35 715,39 points. Le Nasdaq a reculé de 1,30% et le S&P 500 a cédé 1,1%.

Pétrole :

Les cours du pétrole baissent nettement après avoir atteint dans la semaine leur plus haut niveau en sept ans, les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) montrant une augmentation surprise des stocks de brut et une hausse plus marquée que prévu des réserves d'essence aux États-Unis la semaine dernière ayant incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : les prix enfoncent le support à 41 000$

Le sentiment des investisseurs s'est dégradé ces derniers jours en raison de la faiblesse des données économiques, de l'inflation galopante et des inquiétudes quant au rythme du resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine. Le Bitcoin a donc été tiré vers le bas, chutant jusqu'à 6 % vers 38 350$, soit son plus bas depuis août 2021.

Sur ce graphique en données hebdomadaires, la configuration se dégrade et le flux baissier se semble pas ralentir. Le Bitcoin a enfoncé une zone de polarité couplée à une oblique haussière vers les 41 000 dollars. Ainsi, la rupture de ce pivot clé renforce la dynamique baissière et le marché risque de poursuivre sa dégringolade vers les niveaux de support. Les prochains seuils à surveiller se situent à 36 600$, 33850$ et surtout les 30 000$.

D’un point de vue technique, nous devrions assister à une consolidation de long terme à l’intérieur d’un range entre 61 750 dollars et 30 000 dollars.Ce scénario est désormais envisageable, alors il conviendra d’être patient et d’attendre une stabilisation du marché avec un signal de retournement pour effectuer des achats à bon compte.

