Bourse : la remontée des taux obligataires inquiète – Silver : l’argent métal accélère sa hausse

Les Bourses européennes scrutent l'évolution des rendements obligataires

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, la pression exercée sur les actions par la remontée des rendements obligataires étant en partie compensée par la progression des valeurs du luxe.

Le sentiment général sur les marchés reste dominé par l'évolution des rendements des bons du Trésor américain à une semaine des décisions de la Réserve fédérale américaine, qui pourraient marquer une accélération du resserrement de sa politique monétaire.

Les inquiétudes liées à l'inflation sont par ailleurs alimentées par les derniers chiffres des prix à la consommation au Royaume-Uni, en hausse de 5,4% sur un an, du jamais vu depuis mars 1992.

Aux préoccupations liées aux politiques monétaires s'ajoutent la hausse ininterrompue du prix du baril, au plus haut depuis 2014, et les tensions géopolitiques, autour de l'Ukraine principalement.

Wall Street plombée par les bancaires

Wall Street a fini en nette baisse mardi alors que les résultats inférieurs aux attentes publiés dans la journée par Goldman Sachs ont pesé sur les valeurs financières, sur fond de prolongement du recul des grands titres technologiques face à la remontée des rendements obligataires.

Goldman Sachs a vu son titre chuter de 7% après avoir fait état d'un bénéfice inférieur au consensus au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de l'activité de trading. Dans son sillage, le secteur financier a reculé de 2,3%, pesant sur le S&P 500.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, le plus sensible à l'évolution des anticipations concernant les taux directeurs, a bondi pour s'établir au-dessus du seuil de 1% tandis que les bons à dix ans se sont hissés à un pic de deux ans, alors que les traders se préparent à des mesures plus agressives de la Réserve fédérale (Fed) pour lutter contre l'inflation.

Cette remontée des rendements obligataires en entame de l'année 2022 pèse particulièrement sur les grandes valeurs technologiques et les valeurs à forte croissance.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 1,51% à 35 368,47 points. Le Nasdaq a reculé de 2,60% et le S&P 500 a cédé 1,84%.

Pétrole :

Les cours du pétrole montent pour la quatrième séance d'affilée et évoluent au plus haut depuis sept ans, la fermeture d'un oléoduc reliant l'Irak à la Turquie après une explosion d'origine indéterminée étant venue s'ajouter à la liste déjà longue des facteurs susceptibles de restreindre l'offre mondiale.

GRAPHIQUE DU JOUR –Graphique du jour – Silver : un double creux

L’argent métal reprend de la hauteur depuis plusieurs séances. Techniquement, les prix ont formé un double creux sur le support à 21,90$. Ainsi, la cassure de la ligne de cou suggère une poursuite de la reprise haussière en direction des prochaines résistances.

A court terme, le Silver est encore confronté à une zone de polarité vers 23,90$. Un franchissement de ce niveau permettrait à l’actif de rallier la borne haute du canal baissier.

En supposant que le marché parvienne à s’extraire par le haut de son canal, alors nous pourrions assister à un puissant mouvement haussier vers les précédents sommets à 28,56$.

