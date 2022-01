Bourse : pétrole et rendement obligataires – GBP/USD : la livre sterling reprend son souffle

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes font grise mine

Graphique du jour – GBP/USD : un e sortie de canal

Les Bourses européennes reculent en début de séance mardi, les investisseurs jouant la prudence sur fond de remontée marquée des rendements obligataires et des cours du pétrole.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une baisse marquée de Wall Street après le week-end de trois jours du Martin Luther King Jr Day.

Les marchés attendent d'une part la suite des publications de résultats dans le secteur bancaire américain (Goldman Sachs doit publier les siens avant l'ouverture des marchés à New York), d'autre part les décisions que prendra la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les rendements des emprunts d'Etat américains sont en nette hausse sur les marchés asiatiques à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Fed, certains investisseurs n'excluant pas que la banque centrale américaine accélère encore la réduction de ses achats de titres sur les marchés avant d'entamer le relèvement de ses taux en mars.

Ce regain d'incertitude quant à l'évolution de la stratégie de la Fed influence surtout les marchés obligataires, ce qui se traduit par une nette remontée des rendements : celui des bons du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis février 2020, avant la crise du coronavirus, à 1,058%, le 10 ans évolue à plus de 1,83% et son équivalent allemand a de nouveau frôlé zéro.

De son côté, la Banque du Japon a revu en légère hausse sa prévision d'inflation tout en réaffirmant son intention de maintenir une politique ultra-accommodante.

Parallèlement, la hausse des cours du pétrole se poursuit, alimentée par l'actualité géopolitique, ce qui risque de nourrir les inquiétudes liées à l'inflation.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier est une nouvelle fois en nette progression, et au plus haut depuis plus de sept ans pour le Brent, après l'attaque attribuée aux rebelles yéménites houthis visant les Emirats arabes unies lundi, qui fait craindre une baisse temporaire de l'offre mondiale.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –GBP/USD : une sortie de canal

Le GBP/USD a amorcé une reprise haussière depuis le mois de décembre. Les prix évoluaient dans un canal baissier, ainsi la rupture de la borne haute suggère une poursuite du flux haussier.

A court terme, la paire semble respirer pour venir faire un pull back sur l’ancienne borne haute du canal couplée au support des 1,3575$. Par conséquent, les acheteurs pourraient se manifester sur ce seuil clé afin de relancer la tendance. Une nouvelle vague de hausse permettrait de rallier les 1,3800$ puis en cas de cassure les 1,3915$.

Toutefois, si le marché réintègre violement le canal baissier dans les prochains jours (incursion sous 1,3570$) alors il s’agira d’un « bull trap ». Le GBP/USD repartirait dans une dynamique baissière en direction des 1,3460$ puis 1,3350$.

