Bourse : La BPC soutient les marchés – ADA/USD : le Cardano déclenche un puissant rebond

L es Bourses européennes en hausse après les initiatives de la BPC

Graphique du jour – Cardano : un double creux

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance lundi, soutenues par les chiffres supérieurs aux attentes de la croissance chinoise et par les mesures prises par la Banque populaire de Chine pour soutenir l'économie nationale.

Publiées en début de journée, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a dépassé les attentes au quatrième trimestre pour atteindre 4% sur un an, faisant ressortir un PIB en hausse de 8,1% sur l'ensemble de 2021.

Bien que la hausse du PIB ait été plus importante que prévu au T4, il s'agit de son rythme le plus lent depuis un an et demi, et la croissance des ventes au détail (+1,7%) a été inférieure aux attentes en décembre, au rythme le plus lent depuis août 2020.

Dans ce contexte, la Banque populaire de Chine (BPC) a décidé de réduire son taux de facilité de crédit à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, ce qui nourrit les anticipations de nouvel resserrement de politique monétaire de l'institution chinoise.

En raison de la fermeture des marchés américains pour cause de Martin Luther King's Day, la séance devrait rester calme ce lundi. Aucun indicateur majeur ne figure en outre à l'agenda de la journée, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.

Les investisseurs suivront également la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon, les données définitives sur l'inflation en zone euro et la publication jeudi du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en hausse grâce à l'optimisme sur l'impact limité sur la demande du variant Omicron.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Cardano : un double creux

Le Cardano reprend de la hauteur depuis plusieurs séances, ainsi la configuration graphique plaide pour une reprise haussière en direction des 2 dollars.

Tout d’abord, l’actif s’est stabilisé sur le support des 1,12$ en formant un « double creux ». De ce fait, la cassure de la ligne de cou autour des 1,50$ devrait déclencher une nouvelle jambe de hausse vers la zone de polarité à 1,83$ / 1,91$.

Par ailleurs, l’ADA/USD évolue dans un canal baissier depuis septembre 2020. Par conséquent, la sortie par le haut permettrait d’inverser la tendance et les acheteurs reprendraient l’ascendant psychologique.

Enfin, les dernières séances s’accompagnes avec de forts volumes, ce qui indique de l’enthousiasme de la part des acheteurs et aussi une certaine force dans ce début de flux haussier.

Pour résumer, le Cardano semble enfin mûr pour repartir dans une dynamique haussière et rallier la première cible technique autour des 2 dollars. Par la suite, le franchissement de cette zone pourrait conduire à une accélération vers 2,33$.

