Morning Meeting Forex : Le dollar poursuit sa correction ; USD/CHF, le franc suisse au plus haut de 10 semaines

Le dollar au contact d’une droite de polarité sur 94,50

USD/CHF : Le franc suisse rejoint un fort support

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 82,3 AUD/USD Neutre 0,734 0,71 MM200 résistance proche EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0512 1,066 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 Résistance 131,50 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Sortie canal horizontal GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Haussier 1,3835 1,3175 Franchissement MM200 mais surachat NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 Test résistance USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. 1er objectif 1,2430 USD/JPY Neutre 118,66 112,73

Le dollar au contact d’une droite de polarité sur 94,50

Le dollar se dirige vers sa plus forte baisse hebdomadaire en huit mois, les investisseurs ayant réduit leurs positions longues et considéré, pour l'instant, que plusieurs hausses des taux d'intérêt américains cette année sont pleinement prises en compte.

Au cours d'une semaine où les données ont montré que l'inflation américaine était à son plus haut niveau depuis le début des années 1980, le billet vert a cassé un support clé contre l'euro en particulier et les traders semblent satisfaits d'alléger leurs positions vendeuses jusqu'à ce qu'une tendance plus claire émerge.

L'indice dollar est en baisse d'environ 0,9 % pour la semaine, en voie de réaliser sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis mai dernier et de mettre fin à une reprise qui a duré environ six mois. L'indice revoient sur un support à 94,50

Ces mouvements ont eu lieu alors que les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont pratiquement verrouillé quatre hausses cette année. Mais les rendements à plus long terme ont légèrement baissé à la suite des commentaires moins restrictifs des responsables de la Réserve fédérale concernant la réduction du bilan de la banque.

Les investisseurs semblent indiquer que la fin de l'assouplissement quantitatif, le relèvement des taux à quatre reprises et le début du resserrement quantitatif en l'espace de neuf mois sont des mesures tellement agressives qu'elles limiteront la portée des hausses à venir.

Qu'est-ce qui peut changer cela ? Nous aurons besoin de voir des données sur l'économie qui convainquent le marché d'une croissance plus forte. Cela pourrait faire évoluer la réflexion sur le taux des fonds fédéraux vers le haut. Ce serait le catalyseur d'un regain de vigueur du dollar.

Les monnaies des Antipodes sont également sorties de leurs fourchettes de fluctuations et les traders examineront de près les données sur l'emploi et l'inflation dans les deux pays ce mois-ci, à la recherche de tout élément susceptible d'entraîner de nouveaux changements dans la rhétorique des banques centrales.

La livre sterling est également allée de l'avant, défiant une crise politique menaçant la position du Premier ministre Boris Johnson, sur la confiance que l'économie britannique peut résister à une vague d'infections Covid et que les hausses de taux pourraient commencer le mois prochain.

En Asie, vendredi, la Banque de Corée a relevé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour le porter à 1,25 %, comme prévu, et le won sud-coréen semblait s'accrocher à une hausse hebdomadaire d'environ 0,8 %.

Aujourd’hui a suivre les ventes au détail qui donneront une indication sur la vigueur de l’économie et l’indice de confiance au Michigan.

USD/CHF : Le franc suisse rejoint un fort support

La hausse du franc suisse, valeur refuge, a atteint son plus haut niveau en dix semaines, à 0,9093 par dollar juste sur un support correspondant au plus bas du dernier trimestre 2021. Ce soutien a stoppé la chute soudaine du dollar franc suisse et pourrait entrainer un rebond. En effet, au-dessus de ce niveau la paire évolue dans un canal horizontal avec comme borne haute 0,9368.

La cassure du support serait un signal négatif qui pourrait ramener le dollar franc suisse sur le niveau psychologique des 0,9000 voire sur le support technique à 0,8926.

Evolution du USD/CHF en données quotidiennes :

