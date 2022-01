Bourse : rapport sur l’emploi US – Ripple : XRP sur le fil du rasoir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes se tournent vers l’emploi américain

Wall Street digère doucement les annonces de la Fed

Graphique du jour – XRP/ USD : un canal baissier

Les Bourses européennes se tournent vers l’emploi américain

Les Bourses européennes évoluent en baisse en début de séance vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui pourrait alimenter les spéculations sur la politique monétaire aux Etats-Unis.

Mercredi, les indices boursiers européens ont fini dans le rouge en réaction au ton plus restrictif que prévu adopté par la Réserve fédérale (Fed) dans le compte rendu de sa dernière réunion. La banque centrale a effet débattu en décembre d'un relèvement anticipé de ses taux d'intérêt et de la réduction de son bilan en raison de la solidité de la reprise et de la flambée de l'inflation.

James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a déclaré jeudi que l'institution pourrait relever ses taux dès le mois de mars et qu'elle était désormais en "bonne position" pour prendre des mesures encore plus agressives contre l'inflation si nécessaire.

L'attention des investisseurs est désormais portée sur les chiffres mensuels des créations d'emplois aux États-Unis (NFP) en décembre, publiés à 14h30. Le consensus Reuters prévoit 400.000 postes non-agricoles créés, contre 210.000 en novembre, et un taux de chômage en baisse à 4,1%.

Wall Street digère doucement les annonces de la Fed

Wall Street a terminé en baisse modérée jeudi au terme d'une séance particulièrement volatile, au lendemain de sa forte chute provoquée par l'annonce d'un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les responsables de la Fed ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

Ce ton offensif a surpris les marchés au point d'effrayer certains investisseurs, entraînant une forte chute des indices new-yorkais mercredi.

Aux "minutes" de la Fed se sont ajoutés jeudi plusieurs indicateurs mitigés, qui ont renforcé l'aversion au risque alors que les investisseurs surveilleront vendredi les données sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole aux Etats-Unis en décembre et les statistiques sur l'inflation dans la zone euro en novembre.

Par conséquent, le Dow Jones a reculé de 1,07% à 36 407,11 points. Le Nasdaq a reculé de 3,34% et le S&P 500 a cédé 1,94%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en hausse alors qu'une contestation sociale au Kazakhstan alimente la crainte d'une interruption de l'approvisionnement en brut de ce pays membre de l'Opep+, au moment même où la production baisse en Libye.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : un canal baissier

La plupart des cryptomonnaies dévissent cette semaine après les annonces de la Fed concernant une politique monétaire plus agressive, ce qui a sapé l'appétit des investisseurs pour le secteur.

Actuellement, le jeton XRP se trouve à la croisée des chemins. Les prix testent une nouvelle fois le support à 0,7600$. En outre, le marché évolue aussi dans un canal baissier, ainsi la borne basse renforce le support actuel. Par ailleurs, une oblique haussière soutient les cours depuis plusieurs mois.

De ce fait, nous avons plusieurs éléments techniques qui convergent dans la même zone de prix. Les acheteurs pourraient donc reprendre le contrôle et permettre au marché de reprendre des couleurs en direction des prochaines résistances.

En revanche, en l’absence de signal technique haussier, une incursion sous les 0,7600$ renverrait les prix vers les 0,6432$ puis 0,5060$. Il conviendra d’être attentif à la réaction des prix sur les 0,7600$ afin de profiter du prochain flux directionnel à venir.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE