Bourse : un début d'année en fanfare – Gold : le cours de l’or teste les 1 830 dollars

L es Bourses européennes débutent l’année en forte hausse

Graphique du jour – Gold : une résistance clé à 1 830 dollars

Les Bourses européennes ont commencé l'année 2022 par de nouveaux plus hauts lundi, sur la lancée des performances solides de 2021, les perspectives de reprise économique continuant de l'emporter sur les inquiétudes liées à la pandémie.

Toutefois, les volumes d'échanges pourraient rester réduits en l'absence d'une partie des investisseurs pour cause de prolongation de la trêve des fêtes. Le marché londonien restera pour sa part fermée pour le Nouvel An.

La croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro est restée forte au cours des dernières semaines de 2021, les entreprises industrielles profitant de l'atténuation des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. L'indice PMI manufacturier a reculé à 58,0 après 58,4 en novembre, mais il demeure nettement supérieur au seuil de 50 séparant contraction et expansion.

Les investisseurs surveillent par ailleurs d'éventuels nouveaux développements dans le dossier du promoteur immobilier chinois en difficulté Evergrande, qui a annoncé la suspension de sa cotation à Hong Kong sans en préciser la raison.

La Bourse de New York a fini en baisse mais tout près de ses records vendredi la dernière séance d'une année dominée par la poursuite de la reprise économique et du rebond des profits des entreprises.

Tous trois affichent des performances positives pour le mois de décembre et le quatrième trimestre et l'année 2021 se solde par une progression de 18,7% pour le Dow Jones, de 26,9% pour le S&P-500 et de 21,4% pour le Nasdaq, qui enregistrent en outre leur plus forte progression sur trois ans depuis 1999.

Pétrole :

Le marché pétrolier commence l'année dans le vert après l'annonce samedi d'une diminution des livraisons libyennes de 200.000 barils par jour pendant une semaine en raison de travaux de maintenance sur un oléoduc.

Les investisseurs attendent mardi la réunion des pays de l'Opep+, qui doivent débattre de leur stratégie de production. Selon quatre sources, l'Organisation des pays exportateurs et ses alliés devraient s'en tenir à un relèvement de leur offre de 400.000 bpj pour février.

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : une résistance clé à 1 830 dollars

Le cours de l’or débute l’année sur une note positive malgré une performance décevante en 2021. A court terme, le métal jaune a entamé une reprise haussière mais les prix butent sur une résistance majeure autour des 1 830 dollars.

Un franchissement de ce niveau permettrait une accélération en direction de l’oblique baissière vers 1 850 dollars. Enfin, une rupture de ce seuil dans les semaines à venir serait de bon augure pour la suite. En effet, le marché pourrait entamer une nouvelle jambe de hausse de plus grande ampleur afin de rallier les 1 910 dollars puis 1 960 dollars.

Bien entendu, un retour sous le support des 1 780 dollars risquerait d’invalider ce scénario haussier pour 2022.

