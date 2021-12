Bourse : jour de Fed – Ripple : XRP à la croisée des chemins

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes progressent en début de séance mercredi avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les marchés attendent la publication à 20h00 des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à l'issue d'une réunion de deux jours.

Une accélération de la réduction des achats d'obligations de la Fed est toujours largement anticipée par les investisseurs qui analyseront les "dot plot", les prévisions des membres du Federal Open Market Committee sur l'évolution future des taux, et les déclarations du président, Jerome Powell, lors d'une conférence de presse.

Nous pourrions voir un rythme de hausse plus agressif dans les 'dot plot' avec éventuellement une majorité de membres signalant jusqu'à 3 hausses de taux en 2022, bien qu'ils devront également reconnaître les risques actuels autour du variant Omicron.

Wall Street a fini en baisse mardi après la publication de données montrant que les prix à la production aux Etats-Unis ont grimpé plus qu'attendu en novembre, alimentant l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décide cette semaine d'accélérer le resserrement de ses programmes d'achats d'actifs.

Alors que le S&P 500 s'était établi en fin de semaine dernière à un plus haut inédit, les inquiétudes liées à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus ont contribué à la dégradation de la confiance des investisseurs et à faire reculer les principaux indices de Wall Street. Les valeurs technologiques ont terminé dans le rouge, pesant sur le S&P 500 et le Nasdaq. Meta, Microsoft, Tesla, Alphabet et Amazon ont perdu entre 1% et 4%.

D'après les données publiées dans la journée par le département américain du Travail, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis a bondi le mois dernier de 9,6% sur un an, une hausse record depuis onze ans. Nombre d'investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine indique un 'tapering' plus rapide qu'attendu et, par conséquent, un relèvement prématuré des taux d'intérêt dans le but de compenser la rapide flambée des prix.

Par conséquent, le Dow Jones a cédé 0,30% à 35 544,18 points. Le Nasdaq a perdu 1,14% et le S&P500 a lâché 0,75%.

Pétrole :

Le marché du pétrole recule pour une troisième séance consécutive par crainte que la croissance de l'offre dépasse celle de la demande l'an prochain.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré mardi que l'augmentation de cas de COVID-19 avec l'émergence du variant Omicron allait peser sur la demande mondiale de brut alors que la production de brut devrait augmenter dans le même temps, en particulier aux États-Unis.

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : un pivot clé à 0,7600$

XRP se stabilise depuis plusieurs séances sur un double niveau de support à 0,7600$. Tout d’abord, les prix sont soutenus par une oblique haussière de long terme. Ensuite, la crypto évolue aussi dans un canal baissier, ainsi la borne basse converge avec la droite de tendance, ce qui renforce le support à 0,7600$.

Par conséquent, il s’agit d’un pivot clé que les acheteurs doivent défendre pour stopper la baisse et permettre un redémarrage haussier. Une incursion sous ce seuil ne serait pas de bon augure pour la suite, les vendeurs risqueraient de prendre l’ascendant psychologique pour venir chercher le prochain niveau à 0,642$.

En revanche, si le support ne cède pas sous la pression vendeuse, alors le marché devrait entamer une reprise haussière. Les prochaines cibles techniques se situent à 0,9240 puis 1,0518$.

