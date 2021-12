Bourse : inflation américaine – Silver : l’argent métal sous pression

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en « stand-by »

Wall Street recule avant les chiffres de l’inflation

Graphique du jour – Silver : un range de consolidation

Les Bourses européennes en « stand-by »

Les Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, à quelques heures de la publication des derniers chiffres de l'inflation américaine avant la réunion, la semaine prochaine, de la Réserve fédérale.

Le département du Travail américain publiera à 14h30 les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis en novembre, que le consensus Reuters donne en hausse de 0,7% sur un mois et de 6,8% sur un an contre +6% en octobre, qui marquait déjà leur plus forte hausse depuis 31 ans.

Ces statistiques pourraient donc relancer les craintes liées à l'inflation, d'autant qu'ils pourraient influencer les décisions de politique monétaire que la Réserve fédérale doit adopter mercredi prochain.

Une telle évolution plaiderait pour une accélération du "tapering", la réduction des achats d'obligations de la banque centrale, et un relèvement des taux plus tôt qu'anticipé jusqu'à présent.

Wall Street recule avant les chiffres de l’inflation

Wall Street a fini en baisse jeudi après trois séances consécutives de hausse, alors que les investisseurs ont privilégié les prises de bénéfices dans l'attente de la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis, à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale (Fed).

Les trois indices ont basculé jeudi dans le rouge sur fond d'attentisme des investisseurs à la veille de la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis. Des données supérieures aux attentes pourraient renforcer l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine resserre des mesures de soutien économique lors de sa réunion les 15 et 16 décembre.

Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, a laissé entendre la semaine dernière que les responsables de la Fed discuteraient lors de leur réunion d'un resserrement plus rapide des programmes d'achats d'actifs.

Par ailleurs, si les données sur l'inflation sous-entendent des hausses anticipées des taux d'intérêt, les valeurs technologiques seront sous pression et les secteurs cycliques favorisés.

Les données communiquées dans la journée par le département américain du Travail montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé à un plus bas depuis plus de 52 ans.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,06% à 35 754,69 points. Le Nasdaq a reculé de 1,71% et le S&P 500 a cédé 0,72%.

Pétrole :

Le marché pétrolier est en hausse et se dirige vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis fin août grâce au reflux des craintes liées à Omicron.

Le WTI et le Brent affichent pour l'instant une progression de plus de 6% depuis vendredi dernier après six semaines consécutives de repli.

GRAPHIQUE DU JOUR – Silver : un range de consolidation

L’argent métal consolide dans un range entre 22,30$ et 28,50$ depuis plusieurs mois, Ainsi, force est de constater que le Silver se trouve à la croisée des chemins. Une clôture hebdomadaire sous la borne basse du range risquerait d’accentuer le repli sur les niveaux de support. Les prochaines cibles techniques se situent à 21$ puis 18,85$.

En revanche, si le marché parvient à reprendre de la hauteur afin de préserver le support à 22,30$, alors une nouvelle rotation des prix vers 24,80$ et 28,50$ serait envisageable.

La publication des chiffres de l’inflation à 14h30 ce vendredi devrait donner le tempo pour la suite, et ainsi déclencher un flux directionnel offrant plus de visibilité aux investisseurs pour les jours à venir.

