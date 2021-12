Bourse : le rebond soutenu par des indicateurs – ETH/USD : l’Ethereum en pleine forme

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes dopées par de bons indicateurs

Wall Street entame un puissant rebond

Graphique du jour – E thereum : un range de consolidation

Les Bourses européennes sont en nette hausse en début de séance mardi, les chiffres meilleurs qu'attendu des importations chinoises et de la production industrielle allemande confortant le rebond entamé la veille après des déclarations jugées rassurantes sur le variant Omicron du coronavirus.

Du côté de la macroéconomie, les chiffres mensuels du commerce extérieur chinois montrent un bond de 31,7%, bien plus marqué qu'attendu, des importations en novembre tandis qu'en Allemagne, la production industrielle affiche une hausse de 2,8% en octobre, plus de trois fois supérieure au consensus.

Si plusieurs pays, dont l'Italie et la France, ont annoncé lundi de nouvelles mesures visant à endiguer la nouvelle vague de l'épidémie de COVID-19, les informations les plus récentes sur le variant Omicron tendent à rassurer les investisseurs quant au risque d'une dégradation supplémentaire de la situation sanitaire.

Wall Street a ainsi profité des déclarations sud-africaines et américaines sur les symptômes sans gravité particulière apparente provoqués par le variant.

Wall Street entame un puissant rebond

Wall Street a fini en hausse lundi, les secteurs sensibles et les valeurs liées au voyage progressant, les investisseurs étant encouragés par les commentaires optimistes du spécialiste des maladies infectieuses et principal responsable du suivi de l'épidémie aux Etats-Unis sur le dernier variant du coronavirus.

Alors que le variant Omicron a suscité l'inquiétude et que de nombreux pays ont imposé de nouvelles restrictions, les investisseurs ont semblé rassurés par les propos du docteur Anthony Fauci, qui a déclaré que ce variant ne présenterait pas un degré de gravité élevé. Il a toutefois précisé que des études supplémentaires étaient nécessaires.

Les fabricants de vaccins contre le COVID-19 comme Moderna et Pfizer ont fini en baisse, les investisseurs anticipant que le développement de vaccins ciblant spécifiquement Omicron pourrait prendre des mois.

Par conséquent, le Dow Jones a pris 1,87% à 34 227,03 points. Le Nasdaq a avancé de 0,93% et le S&P500 a gagné 1,17%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier poursuit la remontée entamée lundi après le relèvement des prix décidé par l'Arabie saoudite, venu s'ajouter aux informations jugées rassurantes sur le variant Omicron et aux difficultés rencontrées par les discussions sur le nucléaire iranien.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Ethereum : un range de consolidation

Graphiquement, force est de constater que l’Ethereum a bien résisté à la purge sur l’ensemble des cryptomonnaies ce week-end. Depuis plusieurs semaines, l’Ethereum superforme même la reine des cryptos, le Bitcoin.

Certes, le marché a procédé à un excès baissier, mais le gros niveau de support autour des 3 900 / 4 180 dollars a été préservé en clôture de bougie, ce qui indique un véritable signal de force de la part des acheteurs.

A court terme, l’ETH/USD consolide dans un range entre 3 900 dollars et 4 810 dollars. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes donnera le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel. Pour le moment, la dynamique demeure haussière et les acheteurs gardent la main. Par conséquent, cette phase de stabilisation devrait permettre au marché de repartir plus fort. Le franchissement des 4 810 dollars ouvrira la voie à une accélération à 5 235 dollars puis 6 000 dollars à moyen terme.

