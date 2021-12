Bourse : rapport sur l’emploi US – Silver : l’argent métal sur le fil du rasoir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes prudentes avant le NFP

Wall Street entame un rebond avant le rapport sur l’emploi US

Graphique du jour – Silver : un range de long terme

Les Bourses européennes prudentes avant le NFP

Les Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi à la mi-journée, les investisseurs analysant des indicateurs en zone euro et optant pour la prudence avant la publication à 14h30, heure de paris, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour novembre.

Les économistes sondés par Dow Jones Newswires s'attendent à l'annonce de 573.000 créations nettes d'emplois en novembre, après 531.000 le mois précédent. Ils prévoient également un recul du taux de chômage à 4,5%, contre 4,6% en octobre.

En zone euro, la croissance de l'activité du secteur privé a accéléré un peu moins qu'initialement estimé au mois de novembre, après avoir connu une période de ralentissement de trois mois, selon les données définitives publiées vendredi par IHS Markit. L'indice PMI composite de la zone euro s'est redressé à 55,4 en novembre, contre 54,2 en octobre. L'indice est inférieur à l'estimation provisoire de 55,8 publiée le 23 novembre par IHS Markit.

Les opérateurs continuent par ailleurs de surveiller l'évolution de la situation sanitaire. En France, neuf cas d'infections au variant Omicron ont pour le moment été recensés.

Wall Street entame un rebond avant le rapport sur l’emploi US

Wall Street a fini en hausse jeudi, rebondissant après une séance terminée nettement dans le rouge la veille dans la foulée de l'annonce d'un premier cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus aux Etats-Unis, alors que les investisseurs s'interrogent sur l'évolution de la pandémie.

Alors que la dangerosité du variant Omicron, détecté en Afrique du Sud, n'a pas encore été déterminée, des pays à travers le monde ont pris de nouvelles mesures sanitaires et restrictions frontalières.

Les Etats-Unis, qui ont confirmé mercredi un premier cas dans le pays, en Californie, vont contraindre les assurances privées à rembourser les tests de dépistage effectués à domicile par les particuliers, comme annoncé jeudi par le président Joe Biden.

Entre l'état du marché du travail américain et les problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement, la Réserve fédérale américaine (Fed) a estimé que le terme "transitoire" n'était plus utile pour décrire la hausse de l'inflation, un virage qui laisse craindre chez les investisseurs un relèvement des taux d'intérêt plus tôt qu'attendu.

L'attention est tournée vers la publication, vendredi, des données sur l'emploi en novembre aux Etats-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 1,82% à 34 639,79 points. Le Nasdaq a pris 0,83% et le S&P500 a avancé de 1,42%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du brut prolongent leur progression de la veille après la décision de l'Opep et de ses alliés de s'en tenir à leur politique d'une augmentation mensuelle de la production de 400.000 barils par jour malgré la menace posée par le variant Omicron du coronavirus sur la demande mondiale de brut.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Silver : un range de long terme

L’argent métal chute depuis plusieurs semaines, toutefois les prix testent un niveau clé. Sur ce graphique en données hebdomadaires, force est de constater que le Silver est enfermé dans un range de long terme entre 28,50$ et 22,30$.

Ainsi, une réaction positive sur la borne basse est primordiale pour espérer une nouvelle jambe de hausse. En cas d’incursion sous les 22,30$ les vendeurs devraient accélérer la baisse en direction des 20,98$ puis 18,85$.

A court terme, le flux demeure baissier, il est donc nécessaire d’attendre un signal de retournement haussier afin que le marché reprenne de la hauteur pour rallier la résistance à 28,82$. Pour résumer, le métal blanc se trouve à la croisée des chemins, la clôture hebdomadaire sera un premier élément décisif pour anticiper la direction du prochain flux.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE