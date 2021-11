Bourse : l’Autriche reconfine – EUR/CHF : l’euro plonge face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont basculé dans le rouge vendredi après l’annonce de l’Autriche de confiner l’ensemble de sa population.

Un confinement national généralisé va être rétabli en Autriche à compter de lundi pour une durée maximale de 20 jours, a annoncé vendredi le chancelier Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse.

Alors que l'Autriche est confrontée à une flambée des contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2, le chancelier a également annoncé qu'une obligation vaccinale serait instaurée à compter du 1er février prochain.

Toutefois, la séance s'annonce calme en l'absence d'indicateurs et de résultats de premier plan mais les investisseurs suivront les interventions publiques de Huw Pill, l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, à 13h00, et de deux dirigeants de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller et Richard Clarida, à 16h45 et 18h15 respectivement.

Wall Street clôture sur des niveaux records

Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint des niveaux records à la clôture de la Bourse de New York après une journée de jeudi mouvementée, les investisseurs s'étant concentrés sur les bons résultats des groupes de distribution et dans le secteur de la technologie, qui ont éclipsé les commentaires sur l'inflation d'un responsable de la Réserve fédérale.

L'inflation reste au centre des préoccupations des investisseurs, et les marchés boursiers ont d'abord chuté après que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse.

Le Nasdaq et le S&P 500, ont néanmoins atteint des niveaux records à la faveur de résultats d'entreprises globalement supérieurs aux prévisions et ont été soutenus par les derniers comptes financiers des groupes de distribution.

Aux valeurs, le fabricant de puces Nvidia a bondi après avoir battu les estimations trimestrielles et prévu un solide chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF : la paire enfonce un support clé

L’euro chute lourdement face au franc suisse ce matin après plusieurs annonces. Tout d’abord, la recrudescence des cas de covid-19 inquiète les investisseurs qui se tournent vers les devises refuges. L’Autriche a décidé vendredi de reconfiner toute sa population et de rendre la vaccination obligatoire à partir du 1er février.

Ensuite, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré vendredi que l'inflation dans la zone euro allait progressivement se dissiper et que la BCE ne devait donc pas resserrer sa politique monétaire car cela risquerait de compromettre la reprise économique.

Pour la BCE, un resserrement monétaire dès maintenant pèserait sur les revenus des ménages, déjà confrontés au choc lié à la hausse des prix de l'énergie, ce qui freinerait probablement la croissance. Une économie robuste permet aux banques centrales de resserrer leurs politiques monétaires pour lutter contre l'inflation, ce qui rend leurs monnaies plus attractives. Par conséquent, la politique monétaire ultra accommodante que mène la BCE plombe la monnaie unique depuis plusieurs semaines.

Coté graphique, l’euro a enfoncé son support à 1,05 CHF, ainsi une clôture hebdomadaire risquerait d’accélérer la baisse dans les semaines à venir. La paire évolue à son plus bas niveau depuis juillet 2015, une poursuite du flux baissier en direction des 1,0405 CHF ne serait pas à exclure. Les vendeurs gardent la main et ils pourraient enfoncer le clou pour aller chercher les prochains niveaux de support.

Au vu du contexte macroéconomique, la dynamique demeure baissière. Toutefois, un rebond pourrait s’opérer si la Banque nationale suisse décide encore une fois d’intervenir sur le marché des devises pour lutter contre l’appréciation trop rapide du franc.

