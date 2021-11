Bourse : inquiétudes sur l’inflation – AUD/USD : le dollar australien cède du terrain

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes évoluent sur des niveaux records

Wall Street soutenue par les ventes au détail

Graphique du jour – AUD/USD : un canal haussier

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse mais dans de faibles variations en début de séance mercredi tandis que les inquiétudes sur l'inflation et ses répercussions en matière de politique monétaire pénalisent le Footsie.

L'inflation britannique a atteint le mois dernier son plus haut niveau en dix ans, montre les données de l'Office national de la statistique (ONS) qui renforcent les spéculations sur une hausse de taux de la Banque d'Angleterre (BoE) lors de la réunion de décembre.

Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après les records en série inscrits par les marchés actions dernièrement. Mardi encore, le Stoxx 600, le CAC et le Dax ont atteint de nouveaux plus hauts après l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en octobre.

L'indicateur a renforcé l'optimisme quant à la reprise de la première économie mondiale mais pourrait également encourager la Réserve fédérale à réduire ses mesures de soutien sur fond d'inflation élevée.

Wall Street soutenue par les ventes au détail

Wall Street a fini en hausse mardi, le S&P-500 s'établissant à un record, alors que les résultats trimestriels solides de Home Depot et la hausse plus forte qu'attendu des ventes au détail aux Etats-Unis ont rassuré sur la consommation et sur l'hypothèse que la Réserve fédérale se montre plus agressive face à la hausse de l'inflation.

Des données publiées dans la journée montrent que les ventes au détail ont progressé de 1,7% en octobre aux Etats-Unis, soit leur plus forte hausse depuis mars et un rythme supérieur au consensus.

Les données rassurantes sur les ventes au détail ont contribué à rassurer les investisseurs après que le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, s'est dit favorable à une position "plus restrictive" de la Fed.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,39% à 36 052,63 points. Le Nasdaq a avancé de 0,34% et le S&P500 a pris 0,37%.

Pétrole :

Les cours pétroliers sont en baisse après l'annonce par l'association professionnelle American Petroleum Institute (API), selon des sources de marché, d'une diminution plus forte qu'attendu des stocks d'essence aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui pourrait accroître la pression sur l'administration Biden pour qu'elle puise dans les stocks stratégiques afin de limiter la flambée des prix.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –AUD/USD : un canal haussier

Le dollar australien se trouve à la croisée des chemins. Graphiquement, les prix consolident depuis plusieurs semaines à l’intérieur d’un canal haussier. Ainsi, la rupture de la borne basse conduirait à une accélération en direction du prochain support à 0,7175.

A moyen terme, la dynamique demeure baissière et l’environnement macroéconomique plaide pour un appréciation du billet vert dans les mois à venir. Par conséquent, nous estimons que l’AUD/USD devrait poursuivre sa chute vers les 0,7020. Ce scénario baissier sera invalidé si le marché parvient à reconquérir en clôture les 0,7400.

