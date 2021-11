Bourse : Joe Biden et Xi Jinping – Ripple : le XRP plonge

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes évolent en légère hausse

Wall Street freinée par la hausse des rendements

Graphique du jour – XRP/ USD : un canal haussier

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse

Les Bourses européennes évoluent en hausse modérée mardi en début de séance à l'issue du sommet entre Joe Biden et Xi Jinping et en attendant des indicateurs économiques parmi lesquelles les ventes au détail aux Etats-Unis.

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu dans la nuit un sommet virtuel de plus de trois heures au cours duquel les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tensions parmi lesquelles la question de Taiwan et les pratiques de Pékin au Tibet ou à Hong Kong.

Concernant les indicateurs macro, la croissance de l'économie de la zone euro a progressé au troisième trimestre pour s'établir à 2,2%, grâce à la levée de nombreuses restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19, montrent les statistiques publiées mardi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 2,2% par rapport aux trois mois précédents et de 3,7% sur un an.

Wall Street freinée par la hausse des rendements

Wall Street a fini en légère baisse lundi alors que la hausse du rendement des bons du Trésor américain a nui à l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, tandis que le titre Boeing a progressé dans le sillage de signaux indiquant un regain de la demande pour ses appareils.

Traditionnellement bénéficiaires de la hausse du rendement des obligations, les valeurs boursières ont affiché une hausse sous l'effet des mouvements opérés par les investisseurs en prévision des possibles effets du 'tapering' des mesures de soutien de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Par ailleurs, est attendue ce mardi la publication des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis en octobre, dans lesquelles les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,04% à 36 087,45 points. Le Nasdaq a reculé de 0,04% et le S&P500 a lâché 0,01%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché du pétrole rebondit après une séance difficile la veille, les inquiétudes sur les stocks limités soutenant les prix. Toutefois, la recrudescence des cas de COVID-19 en Europe et son potentiel impact sur la demande continue d'inquiéter.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : un canal haussier

Le secteur des cryptomonnaies subit une lourde chute ce mardi. Toutefois, il semblerait que cette correction soitmotivée par des prises de bénéfices après la forte hausse au cours des dernières semaines.

Graphiquement, le XRP est toujours enfermé dans un canal haussier et les prix reviennent tester le support à 1,05$. Tant que ce pivot clé résiste à la pression, alors la dynamique demeure haussière. Une clôture sous les 1,05$ ouvrirait la voie à une correction plus profonde en direction des 0,92$.

Néanmoins, nous estimons que le marché a marqué un point bas à court terme, la baisse actuelle se caractérise surtout par des prises de bénéfices. Ainsi, les cryptomonnaies reprennent simplement leur souffle malgré ce plongeon. Par conséquent, le pire n’est pas certain, les gros niveaux de support sont préservés ce qui est de bon augure pour la suite.

