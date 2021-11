Bourse : l’appétit pour le risque diminue – Brent : le pétrole reprend de la hauteur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes évoluent en légère hausse dans la matinée, l'appétit pour le risque qui a porté plusieurs indices à des niveaux record ces derniers jours s'estompant à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière publié lundi, la Fed explique que les craintes d'une accélération durable de l'inflation et d'un resserrement des politiques monétaires sont devenues les principales préoccupations des investisseurs, prenant le pas sur la pandémie de COVID-19.

Une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, une remontée rapide des taux et des tensions accrues sur l'immobilier chinois figurent en outre selon elle parmi les principaux risques à court terme.

Ce constat est susceptible d'inciter un peu plus à la prudence des investisseurs qui ont salué lundi les chiffres meilleurs qu'attendu du commerce extérieur chinois et l'adoption par le Congrès américain du plan Biden pour les infrastructures mais attendent désormais les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, principal rendez-vous macroéconomique de la semaine.

La séance en Europe pourrait être animée par les interventions publiques de plusieurs dirigeants de banques, dont Christine Lagarde pour la Banque centrale européenne, mais aussi Jerome Powell pour la Fed et Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre.

Wall Street portée par l’accord au congrès

Wall Street a fini en hausse lundi alors que les investisseurs se sont réjouis de l'adoption par le Congrès américain du plan d'investissement dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden, même si les gains à Wall Street ont été limités par le déclin du titre Tesla.

S'ils ont enregistré des gains minimes, le S&P-500 et le Nasdaq ont fini dans le vert pour une huitième séance consécutive, continuant de s'établir à des pics inédits. Cependant, le S&P-500 a été plombé par le recul de 4,9% de Tesla consécutif à un sondage organisé sur Twitter par le patron du constructeur automobile, Elon Musk.

Une majorité des millions de personnes ayant pris part au sondage se sont prononcées dimanche pour qu'Elon Musk vende 10% de ses parts dans le groupe. Musk avait assuré qu'il se conformerait au résultat.

Les secteurs de l'industrie et des matériaux ont fini dans le vert à la suite de l'adoption par le Congrès américain samedi du plan de 1.000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures.

Il s'agit de l'un des projets majeurs de l'agenda politique du président américain Joe Biden, en parallèle d'un plan d'investissement dans des mesures sociales et contre le changement climatique sur lequel la Chambre des représentants devrait se prononcer la semaine prochaine.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, 81% des entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes du marché, selon Refinitiv.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,29% à 36 432,2 points. Le Nasdaq a avancé de 0,07% et le S&P500 a gagné 0,09%.

Pétrole :

Le marché pétrolier est hésitant après deux séances de hausse mais la tendance haussière semble loin d'être remise en cause après des indicateurs économiques rassurants aux Etats-Unis et en Chine et l'adoption du plan américain pour les infrastructures, de bon augure pour la demande.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : un drapeau

Le Pétrole Brent pourrait déclencher une nouvelle jambe de hausse dans les prochains jours. En effet, les prix consolident dans une figure de continuation de tendance : un drapeau. Ainsi, une clôture au-dessus des 84,20$ conduirait à un redémarrage de la dynamique haussière de fond. Une poursuite du flux acheteur en direction de la prochaine résistance vers 90 dollars ne serait pas à exclure.

Enfin, Les analystes de JPMorgan estiment que la demande mondiale est désormais très proche de son niveau d'avant la pandémie et qu'elle devrait augmenter avec la poursuite de la reprise du trafic aérien.

