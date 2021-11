Bourse : inflation US – Bitcoin (BTC) : vers un nouveau record?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes se stabilisent avant l’inflation US

Wall Street dopée par les chiffres de l’emploi

Graphique du jour – BTC/USD : un e sortie de canal

Les Bourses européennes se stabilisent avant l’inflation US

Les Bourses européennes évoluent sans tendance claire en début de séance lundi, la prudence l'emportant sur la hausse des cours du pétrole et les chiffres rassurants du commerce extérieur chinois dans l'attente de nouvelles indications sur l'inflation aux Etats-Unis.

Le CAC 40 et l'indice large européen Stoxx 600 viennent d'enchaîner cinq semaines de hausse consécutives et beaucoup d'indices évoluent à des niveaux record, portés principalement par la progression soutenue des résultats des sociétés cotées.

Après deux semaines dominées par les réunions des banques centrales, celle qui commence sera marquée entre autres par la publication, mercredi, des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourrait relancer le débat sur le calendrier de la hausse des taux de la Réserve fédérale une fois ses achats d'obligations terminés l'an prochain.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer dans la journée, dont son vice-président, Richard Clarida, et Patrick Harker, le président de l'antenne régionale de Philadelphie.

Aucun indicateur européen ou américain n'est attendu ce lundi mais la tendance pourrait trouver un soutien dans les chiffres du commerce extérieur chinois publiés dimanche, marqués par des exportations supérieures aux attentes (+27,1% sur un an) grâce à la reprise de la demande mondiale.

Wall Street dopée par les chiffres de l’emploi

Wall Street a continué vendredi à battre ses records, les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, meilleurs que prévu, et l'efficacité annoncée d'un traitement du COVID-19 développé par Pfizer ayant conforté l'optimisme des investisseurs sur la poursuite du rebond de l'économie.

L'économie américaine a créé 531.000 emplois en octobre, soit 81.000 de plus qu'attendu par le consensus Reuters, et le département du Travail a en outre revu à la hausse les chiffres d'août et septembre. Ces statistiques confortent le scénario d'une accélération de la croissance américaine au quatrième trimestre après le passage à vide de l'été.

A ces indicateurs favorables s'est ajoutée l'annonce par Pfizer d'une efficacité de 89% de son traitement du COVID-19 pour prévenir les formes graves de la maladie.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,56% à 36 327,95 points. Le Nasdaq a avancé de 0,37% et le S&P500 a gagné 0,37%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier est en nette hausse après le relèvement par Aramco, le géant public saoudien, du prix de vente officiel de son brut à l'Asie.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : une sortie de canal

Après plusieurs semaines de consolidation à l’intérieur d’un canal baissier, le Bitcoin a finalement déclenché une accélération haussière. Cette sortie par le haut du canal est de bon augure pour la suite, ainsi le BTC devrait inscrire de nouveaux records.

A court terme, les prix travaillent encore la résistance à 66 000 dollars. Néanmoins, un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse en direction des 70 000 dollars puis 80 000 dollars. Pour l’instant, les acheteurs gardent la main et le Bitcoin ne montre aucun signe de ralentissement. De ce fait, nous estimons que le BTC a encore de beaux jours devant lui pour les prochaines semaines.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE