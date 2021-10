Bitcoin (BTC) : à l’aube d’une nouvelle phase de bull run

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Mastercard s’associe à Bakkt, Tesla envisage d'accepter à nouveau les paiements en cryptomonnaies

BTC/USD : les prix se stabilisent sur une zone de support

Mastercard a annoncé lundi avoir noué un partenariat avec la société spécialisée dans les cryptomonnaies Bakkt pour proposer des solutions de cryptomonnaies afin de faciliter l'accès au paiement par monnaies numériques.

L'idée est de permettre aux banques, commerçants et fintech basés aux Etats-Unis de proposer plus facilement à leurs clients toute une gamme de solutions et services en cryptomonnaies.Le partenariat prévoit d'une part la possibilité d'émettre des cartes de crédit ou de débit uniquement dédiées aux cryptomonnaies, et reposant sur des portefeuilles gérés par Bakkt.

Ce mardi, Tesla a laissé entendre qu'elle pourrait recommencer à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement à l'avenir. Pour rappel, le Bitcoin avait fortement chuté lorsqueElon Musk avait fait volte-face, en suspendant indéfiniment le soutien aux transactions en BTC.

Le constructeur de véhicules électriques a fait grand bruit en début d'année en annonçant qu'il avait acheté des Bitcoins d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour les garder en réserve. Néanmoins, Tesla avait suspendu les transactions Bitcoin plus tôt cette année en raison de préoccupations environnementales.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, le Bitcoin est toujours bien orienté à la hausse. Après une envolée vertigineuse sur le mois d’octobre depuis le support à 41 000 dollars, il est tout à fait logique que le BTC reprenne un peu son souffle. L’actif affiche une performance d’environ +45% sur le mois en cours.

Pour l’instant, le marché a besoin de respirer en consolidant sur les gros niveaux de supports identifiés vers 61 750 / 59 700 dollars. Tant que les prix n’enfoncent pas ce seuil clé, difficile d’entrevoir une correction significative. Par ailleurs, le flux haussier s’inscrit dans une forte tendance et les acheteurs ne laissent aucun répit aux vendeurs.

En outre, les volumes restent relativement élevés, ce qui caractérise aussi l’enthousiasme des acheteurs. Malgré un repli sous les anciens plus hauts de mai 2020, nous estimons que les signaux haussiers sont intacts et solides. Ainsi, une nouvelle phase de « bull run » pourrait voir le jour dans les semaines à venir. Nous pouvons anticiper une nouvelle jambe de hausse qui nous laisse espérer un objectif théorique vers 70000 puis80 000 dollars.

Twitter @Joris Zanna

