EUR/CHF : l’euro s’enfonce face au franc suisse

L ’inflation grimpe en zone euro , le franc suisse se renforce

EUR/CHF : la paire enfonce son support à 1,0675

Les anticipations d'inflation dans la zone euro ont atteint vendredi de nouveaux plus hauts, ce qui favorise la remontée des rendements obligataires à moins d'une semaine de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le taux d'inflation à « 5 ans dans 5 ans » est au plus haut depuis septembre 2014 à 1,9979%.

Les pénuries de main-d’œuvre et de semi-conducteurs, la hausse des prix des carburants, du transport maritime ou encore des matériaux de construction sur fond de reprise économique poussent de plus en plus d'entreprises à répercuter sur leurs clients l'augmentation de leurs coûts, ce qui alimente l'inflation globale.

La BCE devrait laisser sa politique monétaire inchangée à l'issue de la réunion de son Conseil des gouverneurs jeudi prochain, toutefois Christine Lagarde, devra préciser son diagnostic sur le caractère temporaire de la poussée inflationniste actuelle. En effet, les banques centrales se veulent toujours rassurantes, bien qu'elles se montrent moins confiantes qu'avant l'été. Leur discours consiste désormais à dire que cette poussée est temporaire mais qu’elle pourrait durer un peu plus longtemps que prévu et se prolonger jusqu’au premier semestre 2022.

Les investisseurs réagissent aux risques de stagflation en se tournant vers la devise helvétique. Les inquiétudes que l'économie mondiale se dirige vers un environnement caractérisé par une forte inflation et une croissance faible renforcent le franc suisse.

En outre, les risques qui pèsent sur les marchés n’ont pas disparu pour autant. Les opérateurs redoutent toujours l’envolée des prix de l’énergie favorisant des tensions inflationnistes et le resserrement des politiques monétaires des banquiers centraux. Par conséquent, ces craintes entretiennent de la nervosité sur le marché des changes (Forex) et dopent la monnaie suisse.

Côté graphique, l’europoursuit sa chute et enfonce son support à 1,0675. Depuis mars 2021, la paire évolue à l’intérieur d’un canal baissier. Une clôture sous ce support permettrait aux vendeurs d’enfoncer le clou dans les semaines à venir afin de retourner sur les niveaux de juillet 2020.

Techniquement, la dégringolade de l’euro en direction des 1,0610 semble inévitable. Les principaux supports ont cédé sous la pression vendeuse, ainsi l’EUR/CHF risque de se diriger vers la borne basse du canal autour des 1,0600.

Au vu du contexte actuel, ce scénario commence doucement à se mettre en place selon l’analyse graphique.Difficile d’évoquer une reprise haussière de l’euro. Pour cela, il faudrait que le marché parvienne à reconquérir les 1,0725 puis à s’extraire par le haut du canal baissier.

