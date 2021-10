Bourse : publications de résultats – WTI : le pétrole reste bien orienté à la hausse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes freinées par la contre-performance de certaines sociétés

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, une série de publications de résultats diversement accueillies prenant le pas sur la hausse de Wall Street la veille.

Mais en Europe, la tendance est freinée par le secteur des matières premières d'une part avec le recul des cours du pétrole et des métaux de base, et d'autre part par les contre-performances de certains grands noms de la cote.

Selon une enquête de Reuters, la majorité des économistes estiment que la Fed devrait attendre 2023 pour relever ses taux d'intérêt même si l'inflation reste le principal risque pesant sur les perspectives de l'économie américaine.

Sur le front macroéconomique, l’inflation définitive en Zone euro a atteint 3,4% au mois de septembre, en rythme annuel, soit 0,3 point de plus qu'en août, mais parfaitement conforme aux premières estimations. L'inflation sous-jacente s'établit quant à elle à 1,9%, elle aussi conforme aux premières estimations et en hausse de 0,3 point par rapport au mois précédent. Au Royaume-Uni, l'inflation affiche un ralentissement inattendu à 3,1% sur un an en septembre.

Wall Street portée par les résultats d’entreprises

Wall Street a fini en hausse mardi, portée par les grandes valeurs technologiques et le secteur de la santé, alors que les investisseurs ont semblé miser sur la solidité des résultats trimestriels des entreprises américaines, bien que certains considèrent qu'il est prématuré de se réjouir.

Dans le vert pour une cinquième séance consécutive, le S&P-500 s'est rapproché à 0,4% de son record atteint début septembre, tandis que le Dow Jones se trouve à environ 0,5% de son record de mi-août.

Parmi les catalyseurs du S&P-500, les grandes valeurs technologiques, Apple, Facebook et Microsoft ayant tous enregistré des gains.

Les analystes s'attendent désormais à ce que les entreprises du S&P-500 publient des chiffres d'affaires en hausse de 32% sur un an, selon des données Refinitiv.

Netflix, qui annonçait ses résultats après la clôture, avançait de 0,54% dans les échanges électroniques d'après séance à 642 dollars après avoir dépassé les attentes. Le service de streaming a engrangé 4,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre. Le service de vidéo en ligne compte désormais 213,5 millions d'abonnements payants dans le monde, et table sur 222 millions en fin d'année.

BITO, le premier ETF lié au bitcoin autorisé à Wall Street, a de son côté fait une entrée remarquée en bourse.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,56% à 33 457,31 points. Le Nasdaq a avancé de 0,71% et le S&P500 a pris 0,74%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier cède un peu de terrain après les déclarations chinoises sur l'encadrement possible des prix du charbon.

Aux Etats-Unis, les stocks de brut ont augmenté tandis que les réserves de carburants diminuaient la semaine dernière selon des sources de marché qui citent les chiffres de l'American Petroleum Institute (API).

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Pétrole WTI : un canal haussier

Le WTI recule ce mercredi mais les prix évoluent dans un dynamique haussière bien en place. Graphiquement, force est de constater que le pétrole est enfermé dans un canal haussier.

Toutefois, les prix sont confrontés à un double obstacle : la résistance horizontale vers 84 dollars et la borne haute du canal. Ainsi, un repli ne serait pas à exclure après la récente embellie. Un retour vers les 80 dollars permettrait au marché de souffler un peu. Par ailleurs, il faudra attendre la cassure de la borne basse pour espérer une correction plus profonde en direction des 77,50 dollars.

Pour le moment, les acheteurs gardent la main, par conséquent, si le flux haussier ne manque pas de carburant pour pulvériser la résistance à 84 dollars, alors la hausse devrait se poursuivre autour des 86 / 88 dollars.

