Bourse : l’optimisme fait son retour – BTC/USD : le Bitcoin atteint les 60 000 dollars

L es Bourses européennes en hausse avant les chiffres US

Wall Street soutenue par les bancaires

Graphique du jour – BTC/ USD : un seuil clé à franchir

Les Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, profitant de l'élan donné par la clôture en nette hausse de Wall Street et Tokyo après des résultats d'entreprise et des indicateurs économiques qui ont relancé l'appétit pour le risque.

La ratification par le président américain, Joe Biden, de la loi relevant le plafond de la dette américaine contribue aussi à l'amélioration du sentiment général sur les marchés.

La séance à venir sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre à 14h30 et l'indice de confiance du consommateur américain de l'université du Michigan à 16h00.

A noter que cette dernière séance de la semaine pourrait se révéler plus volatile en raison de la journée des « trois sorcières », marquée par l'échéance de nombreux contrats à terme et d'options sur indices et actions.

Wall Street soutenue par les bancaires

Wall Street a fini en nette hausse jeudi alors que plusieurs compagnies, dont Bank of America, ont publié des résultats trimestriels solides, tandis que des données sur le marché du travail et sur l'inflation ont apaisé les inquiétudes sur la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt.

Porté par les hausses de Facebook, Microsoft, Apple et Alphabet, le secteur des technologies a été le principal catalyseur du S&P-500, qui a enregistré sa plus forte progression sur une journée depuis début mars. Le Nasdaq a lui signé sa meilleure séance depuis le 20 mai, tandis que le Dow Jones a connu un pourcentage de hausse le plus élevé depuis le 20 juillet.

Les gains ne se sont pas limités aux grandes valeurs technologiques, après la publication dans la journée par plusieurs grandes banques - Citigroup, Bank of America et Morgan Stanley - de résultats trimestriels supérieurs aux estimations sur fond de rebond économique.

Autre motif d'optimisme, les données indiquant que le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a reculé à un plus bas de près de dix-neuf mois.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 1,56 points à 34 912,56 points. Le Nasdaq a avancé de 1,73% et le S&P500 a pris 1,71%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, toujours tirés par la perspective d'une augmentation de la demande et la faiblesse des stocks dans plusieurs grands pays consommateurs.

Tous deux se dirigent vers une hausse d'environ 3% sur la semaine, la sixième progression hebdomadaire consécutive pour le Brent et la huitième pour le WTI.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : un seuil clé à franchir

Le Bitcoin a atteint brièvement les 60000 dollarspour la première fois depuis avril, après des informations de Bloomberg selonlesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine autorisera la semaine prochaine le premier fonds indiciel (ETF) détenant des contrats à termesur le BTC.

Côté graphique, les prix évoluent à l’intérieur d’un canal haussier, ainsi le Bitcoin travaille actuellement la résistance horizontale couplée à la borne haute du canal vers 58 500 dollars. Un franchissement de cette zone de prix constituerait un signal fort pour la suite. Le BTC serait en mesure de rallier les anciens plus hauts historique afin d’inscrire un nouveau record.

Toutefois, si les prix échouent sous la résistance actuelle, alors il faudra encore s’armer de patience pour espérer une nouvelle jambe de hausse. Un repli de marché devrait s’effectuer avant de repartir de plus belle.

Enfin, le flux haussier ne semble pas s’essouffler les prix ne montrent aucun signe de ralentissement, par conséquent, les acheteurs gardent toujours la main.

