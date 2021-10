Bourse : résultats d’entreprises – EUR/USD : l’euro reprend de la hauteur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes poursuivent leur rebond

Wall Street portée par les valeurs technologiques

Graphique du jour – EUR / USD : un signal technique haussier

Les Bourses européennes sont en hausse en début de séance jeudi après la tendance positive la veille à Wall Street, mettant temporairement de côté les craintes liées à l'inflation et à la politique monétaire alors que la saison des résultats va progressivement gagner en intensité.

Les marchés européens poursuivent ainsi sur leur lancée de la veille, ignorant les derniers chiffres de l'inflation en Chine, qui montrent la plus forte augmentation des prix à la production depuis le début de la série statistique en 1996 et les "minutes" de la Réserve fédérale, qui suggèrent que cette dernière devrait entamer le resserrement de sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs suivront à 14h30 la publication des statistiques des prix à la production et celles des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, sans oublier une série de résultats dans le secteur bancaire avec notamment Bank of America et Morgan Stanley.

Wall Street portée par les valeurs technologiques

Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 ayant enregistré des gains dans le sillage des grandes valeurs technologiques et après la publication du compte-rendu de la réunion de septembre de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) a montré mercredi que les responsables de la banque centrale ont signalé en septembre qu'ils pourraient commencer à réduire les achats de titres sur les marchés mi-novembre ou mi-décembre et que plusieurs d'entre eux craignaient que la hausse de l'inflation persiste plus longtemps que prévu.

Le risque inflationniste est en effet loin d'avoir disparu après la publication d'une hausse des prix à la consommation de 5,4% sur un an le mois dernier aux Etats-Unis et l'augmentation historique des prix à la production en Chine.

Alors même qu'elle a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la banque JPMorgan Chase a décliné de 2,6%, tirant vers le bas le Dow Jones et le S&P 500. Sont désormais attendues jeudi les publications des résultats trimestriels de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley. Goldman Sachs communiquera les siens vendredi.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,53 points à 34 377,81 points. Le Nasdaq a avancé de 0,73% et le S&P500 a pris 0,33%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours pétroliers profitent de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une diminution plus forte qu'attendu des réserves d'essence et autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/USD : un signal technique haussier

Après plusieurs semaines de dégringolade à l’intérieur d’un canal baissier, l’euro semble mûr pour une reprise haussière. Tout d’abord, les prix ont formé un chandelier de retournement sur le support à 1,1530$, un avalement haussier. Ensuite, les cours ont aussi validé une divergence haussière sur RSI.

De ce fait, ces éléments techniques plaident pour une fin de baisse et potentiellement un rebond assez puissant. Le franchissement de la résistance à 1,1620$ permettrait de renfoncer ce scénario haussier afin de rallier la borne haute du canal vers 1,1710$.

Par ailleurs, il sera nécessaire d’attendre la sortie par le haut du canal pour évoquer un éventuel retournement de tendance à moyen terme.

