Forexpresso 13 octobre 2021

Belle clôture pour Christian Dior, le titre reprend un peu de hauteur et confirme une sortie par le haut de son biseau. MM 50 + résistance à 650€ à franchir pour libérer le potentiel haussier. $CDI https://t.co/wnZ9Ca8nQr

L’activité des particuliers en bourse est restée soutenue au 3e trimestre By ⁦@BarbraVacher⁩ ⁦@Boursier_com⁩ 👇 https://t.co/tEul91Uw37

#forex #forexsignals #EURUSD ☕ FOREXPRESSO - Analyse Forex du 13 octobre 2021 🚀 https://t.co/oCrxmfHXxG via @YouTube

Après une petite inflexion en août, l'inflation US est revenue en septembre sur les niveaux de juin et juillet à 5.4% #US #CPI --> https://t.co/xThpHxiRaK