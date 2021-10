Bourse : inflation américaine – USD/JPY : le dollar à son plus haut niveau depuis novembre 2018

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes prudentes avant l’inflation américaine

Wall Street recule dans l’attente des résultats d’entreprises

Graphique du jour – USD/JPY : une cible vers 114,50

Les Bourses européennes évoluent sans grand changement mercredi à l'ouverture dans l'attente de données sur l'inflation américaine et le lancement d'une nouvelle saison de résultats à Wall Street.

Les investisseurs attendent la publication à 14h30 des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, un sujet très sensible depuis plusieurs mois sur fond de remontée des prix de l'énergie et des craintes liées aux perspectives économiques mondiales alors que la Réserve fédérale se prépare à resserrer sa politique monétaire.

L'autre grand rendez-vous sera le coup d'envoi des résultats d'entreprises américaines avec les trimestriels de J.P. Morgan attendus avant l'ouverture de Wall Street.

En Europe, quelques résultats commencent à tomber. Le numéro un mondial du luxe LVMH, hésitant à l'ouverture, gagne 0,69%, après avoir publié une croissance organique de ses ventes de 20% au troisième trimestre.

Wall Street recule dans l’attente des résultats d’entreprises

Wall Street a fini en baisse mardi, alors que les investisseurs ont privilégié la prudence avant le début des publications des résultats trimestriels, tandis que les gains de Tesla ont contribué à soutenir le marché.

La publication, attendue mercredi, du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine (Fed) a aussi alimenté l'incertitude, les investisseurs attendant des signes sur le calendrier du début du resserrement des mesures de soutien de la banque centrale.

Une première vague de résultats trimestriels est attendue cette semaine, avec plusieurs grandes banques. Si les analystes s'attendent à une solide croissance des bénéfices des entreprises américaines au troisième trimestre, les investisseurs s'inquiètent de l'impact des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts, alors même que les entreprises se relèvent de la crise sanitaire du coronavirus.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,34% à 34 378,34 points. Le Nasdaq a reculé de 0,14% et le S&P500 a cédé 0,24%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en légère baisse par crainte que la flambée des prix du charbon et du gaz naturel en Chine, en Inde et en Europe n'alimente l'inflation et ne ralentisse la croissance mondiale et la demande de brut.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/JPY : une cible vers 114,50

L’USD/JPY enchaîne les séances de hausse et le flux acheteur ne montre pas de signes de ralentissement. En données hebdomadaires, force est de constater que la sortie par le haut du triangle a provoqué une forte accélération haussière.

Ainsi, l’objectif théorique se situe vers 114,50 ; toutefois les prix vont bientôt être confrontés à une forte résistance vers 114,20. De ce fait, ce niveau pourrait freiner l’ascension du dollar et déclencher un léger repli à court terme. En revanche, une cassure de ce seuil enverrait un signal fort et le marché pourrait poursuivre sa course en direction des 116,15 puis 118,50.

