Bourse : craintes sur l’inflation – EUR/JPY : l’euro se renforce face au yen

A la veille de la publication de l'IPC aux Etats-Unis... https://t.co/TFcKCtBiVE

#Inflation #Fed https://t.co/oDDu4Jc324

Pic "Baltic Dry Index" ? 3ème jour consécutif de repli de l'indice de prix du transport maritime de vrac sec --> https://t.co/7wOmdHZ1wH

Fed / Bostic -l'inflation devrait rester un certain temps au-dessus de 2% ("remain above 2% going forward") -les indicateurs ne suggèrent pas pour l'instant que les anticipations d'inflation long terme soient dangereusement désarrimées mais la Fed va surveiller attentivement

Small caps US > Large caps US sur les 6 derniers mois Russell2000 vs SP500 --> https://t.co/FlB9w6qbfJ

Pic "emplois vacants" aux Etats-Unis ? JOLTS --> https://t.co/A0ztnOxak1

Plus bas de 4 mois pour Facebook $FB

RT @DeItaone: FED'S BOSTIC SAYS HE WOULD BE COMFORTABLE STARTING TAPERING OF ASSET PURCHASE PROGRAMME IN NOVEMBER - FT INTERVIEW

Le repli reste modeste et s'est fait de manière progressive...mais les obligations à haut rendement (high yield) d'entreprises américaines ont quand même touché hier leur plus "bas" niveau en 6 mois ETF $HYG --> https://t.co/OiNWxUHUVN