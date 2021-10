Forexpresso 8 octobre 2021

L'indice #SOX des semi-conducteurs (Qualcomm, Nvidia, TSMC, Intel, AMD, etc...) est bien sorti par le bas de son biseau ...pour évoluer ensuite dans un canal ? Scénario possible si retombe < 3200 pts après le pullback sur le bas du biseau Bas du canal = -6.5% vs niveau actuel https://t.co/EvWoWXODPe

relancée

#forex #forextrading #CADCHF CAD/CHF : La hausse du CAD/CHF relancé avec la hausse du pétrole. Objectif 0,8485 https://t.co/GH1AWUCNLE

Le pétrole #WTI revient fleurter avec les 80$ Nouveau plus haut hebdo Plus haut depuis 2014 --> https://t.co/LgDGiPU3Zo

Nasdaq100 : le Bitcoin est jaloux https://t.co/x1tdSAS9vQ

Boiiing https://t.co/A8j5rQLcbO

#EURUSD #forex #EURAUD #USDJPY Réaction mitigée après les NFP ☕ FOREXPRESSO - Analyse Forex du 8 octobre 2021 🚀 https://t.co/Fp3b05V5EW via @YouTube

...attention toutefois à un rebond des taux US dans les heures qui viennent après la digestion du chiffre NFP Salaire horaire moyen US (y/y) Avril +0.3% Mai +2.0% Juin +3.6% Juillet +4.0% Aout +4.0% Sept +4.6%

Qu’achète le marché ? Baisse du taux de chômage et hausse du salaire moyen ? Où mauvais chiffre NFP qui pourrait faire réfléchir la Fed sur le début du tapering ? Vu le repli c-t des taux US, c’est plutôt la deuxième hypothèse, pour l’instant Bad news is good news still alive… https://t.co/SK3vmo1asg