Bourse : espoir d'un accord au Sénat – EUR/CHF : le franc suisse se renforce

Les Bourses européennes soutenues par la baisse des prix de l'énergie et les négociations au Sénat

Les Bourses européennes évoluent en hausse jeudi, soutenues par l'espoir d'un compromis temporaire à Washington pour éviter le risque de défaut de paiement des Etats-Unis et par le recul des prix de l'énergie.

Les marchés devraient également être soutenus par le repli des prix du pétrole et ceux du gaz naturel, dont les nettes progressions ces derniers jours ont nourri les craintes d'une flambée de l'inflation et d'une intervention plus rapide que prévu des banques centrales pour réduire leurs mesures de soutien.

Outre l'inflation, l'évolution du marché de l'emploi américain est un paramètre essentiel dans la politique monétaire de la Réserve fédérale. La publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail sera comme toujours très suivi. Les résultats de l'enquête mensuelle ADP ont montré mercredi un nombre de créations d'emplois dans le secteur privé nettement supérieur aux attentes.

En attendant, c'est le chiffre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière qui pourrait animer la séance dans l'après-midi.

Wall Street rassurée sur le plafond de la dette US

Wall Street a fini en hausse mercredi alors que les investisseurs ont été rassurés par la possibilité qu'un accord bipartite sur le plafond de la dette publique des Etats-Unis soit obtenu au Congrès américain pour éviter un défaut de paiement qui aurait des répercussions catastrophiques.

Le chef de file de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré dans l'après-midi que son parti était disposé à soutenir une suspension jusqu'en décembre du plafond de la dette fédérale américaine, laissant entrevoir la fin d'une impasse bipartite menaçant de plonger les Etats-Unis dans une situation inédite.

Durant une grande partie de la séance, la tendance fut à la baisse à Wall Street alors que la publication de données montrant la solidité du marché de l'emploi aux Etats-Unis a alimenté l'hypothèse de voir la Réserve fédérale (Fed) opérer sous peu le resserrement de ses mesures de soutien à l'économie.

Les valeurs à croissance Amazon et Microsoft ont progressé de plus de 1% face au recul du rendements des bons du Trésor américain à dix ans après un plus haut en trois mois au cours de la séance

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,30% à 33 416,99 points. Le Nasdaq a avancé de 0,47% et le S&P500 a pris 0,41%.

Après avoir atteint des plus hauts de plusieurs années la veille, les cours du pétrole sont en repli à la suite d'une augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis, ce qui suscite des interrogations sur la demande.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF : l’euro poursuit sa dégringolade

Le taux de chômage en Suisse a reculé de 0,1% en septembre par rapport au mois précédent pour s'établir à 2,6%, ce nouveau repli confirmant l'embellie sur le marché du travail. Pour rappel, en septembre 2020, le taux de chômage était monté à 3,2%.

Côté graphique, l’euro a du plomb dans l’aile depuis plusieurs semaines. L’aversion au risque sur les marchés renforce le franc suisse, les investisseurs se tournent vers les monnaies refuges face aux inquiétudes sur l’inflation et le resserrement des politiques monétaires des banques centrales.

L’EUR/CHF a donc enfoncé son support à 1,0725 ; la rupture ce niveau suggère une poursuite de la baisse dans les jour à venir. La paire pourrait une nouvelle fois tester ses plus bas annuels vers 1,0696.

Par ailleurs, une incursion sous ce seuil clé ne serait pas de bon augure pour la suite. L’euro risquerait de creuser ses pertes en direction des 1,0670 puis 1,0630. Au vu du contexte actuel, l’EUR/CHF est sous pression. La dynamique reste baissière, ainsi une poursuite de la baisse ne serait pas à exclure.

